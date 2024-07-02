Экскурсии от вашего отеля в Турине

Найдено 8 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Турине на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Кераско и фестиваль улиток
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кераско с участием в фестивале улиток - Путешествие вкусов в Турине
Погрузитесь в мир итальянской кухни с эксклюзивным трансфером в Кераско. Откройте для себя улиточный фестиваль и исторические сокровища города
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Ступиниджи - охотничий домик королей
Билеты
4 часа
Ступиниджи - охотничий домик королей
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Поездка в Альпы к Черной Мадонне
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Альпы к Черной Мадонне и крепости Ричетто из Турина
Погрузитесь в атмосферу средневековья и духовности, посетив чудотворную статую Черной Мадонны и крепость Ричетто
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Кьери: жемчужина готики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в Кьери: готическая архитектура и средневековые монументы
Откройте для себя сокровища Кьери, жемчужины готики, всего в 12 км от Турина. Исторические монументы и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Шоколадный тур по Турину
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
3 июля в 09:00
100 за человека
Летний дворец Венария Реале - итальянский Версаль
Билеты
2 часа
Летний дворец Венария Реале в Турине: путешествие в итальянский Версаль
Погрузитесь в великолепие Летнего дворца Венария Реале, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Охота на трюфели
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
438 за всё до 10 чел.
Встретить рассвет: Турин для жаворонков
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Встретить рассвет в Турине: экскурсия для жаворонков
Подарите себе незабываемое утро в Турине: встреча рассвета с видом на Альпы и экскурсия по просыпающемуся городу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
150 за всё до 25 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Экскурсия в Кераско и фестиваль улиток
  2. Ступиниджи - охотничий домик королей
  3. Поездка в Альпы к Черной Мадонне
  4. Кьери: жемчужина готики
  5. Шоколадный тур по Турину
Сколько стоит экскурсия по Турину в июле 2024
Сейчас в Турине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 500.
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