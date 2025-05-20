Семейные развлекательные экскурсии Удине

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Удине на русском языке, цены от €68, скидки до 9%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Пешком по Удине: история, эстетика и традиции
Пешая
2 часа
-
9%
Мини-группа
до 6 чел.
Пешком по Удине: история, эстетика и традиции
Обзорная экскурсия, на которой вы точно узнаете город лучше, а может быть, ещё и полюбите его
Начало: На Piazza Primo Maggio
20 мая в 18:00
22 мая в 18:00
€68€75 за человека
Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине
Расписание: Ежедневно в 11:00
€130 за экскурсию
Особенности итальянской жизни: обзорная экскурсия по Удине
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Особенности итальянской жизни: обзорная экскурсия по Удине
Посетить город, созданный для dolce vita
Начало: На Piazza I Maggio
Завтра в 10:00
12 мая в 10:00
€140 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Удине в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Удине
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешком по Удине: история, эстетика и традиции
  2. Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине
  3. Особенности итальянской жизни: обзорная экскурсия по Удине
Сколько стоит экскурсия по Удине в мае 2025
Сейчас в Удине в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 140 со скидкой до 9%.
Экскурсии на русском языке в Удине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Можно с детьми», цены от €68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль