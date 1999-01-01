Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Флоренция — колыбель Возрождения! И поэтому Флоренция это музей 🖼 под открытым небом! Я Вам предлагаю прогуляться 👣 по старинным улочках этого загадочного города, чтобы проникнуться его таинственным духом. И я уверена, что Вы его полюбите, как люблю его я, и еще неоднократно сюда вернётесь! В ходе нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете как простые торговцы и владельцы земель Медичи превратились в одно из самых богатых семейств Европы, как Тоскана превратилась в герцогство, а в дальнейшем на некоторое время стала даже столицей ⭐️ Италии! Вы узнаете почему флорентийцы вытоптали и засыпали солью место, где стоял дом Данте и почему его Божественная комедия стала средневековым бестселлером! Мы увидим все основные достопримечательности 🏛️ города и я Вам расскажу много интересных историй, которые Вам надолго запомнятся!