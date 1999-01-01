Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

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Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции
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Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции
Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции
Флоренция — колыбель Возрождения! И поэтому Флоренция это музей 🖼 под открытым небом! Я Вам предлагаю прогуляться 👣 по старинным улочках этого загадочного города, чтобы проникнуться его таинственным духом. И я уверена, что Вы его полюбите, как люблю его я, и еще неоднократно сюда вернётесь! В ходе нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете как простые торговцы и владельцы земель Медичи превратились в одно из самых богатых семейств Европы, как Тоскана превратилась в герцогство, а в дальнейшем на некоторое время стала даже столицей ⭐️ Италии! Вы узнаете почему флорентийцы вытоптали и засыпали солью место, где стоял дом Данте и почему его Божественная комедия стала средневековым бестселлером! Мы увидим все основные достопримечательности 🏛️ города и я Вам расскажу много интересных историй, которые Вам надолго запомнятся!
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции
Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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