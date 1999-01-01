Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

Любителей сыров приглашаю в интересное путешествие на производство сыра в агротуристическое хозяйство в Тоскане. Здесь Вам представится возможность посмотреть весь процесс производства сыра, узнать какие методы используют старинные сыроварни Тосканы. О всех стадиях созревания сыра Вам расскажет сам хозяин производства. А затем можно насладиться самым увлекательным моментом-дегустацией! Вы сможете отведать 5 типов сыра, а также продегустировать и другие продукты сделанные в этом хозяйстве и запить всё это вкусным тосканским вином!