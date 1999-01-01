Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Кьянти-самое известное и самое популярное вино 🍷 Италии. Вам представится возможность продегустировать это вино в очень таинственной атмосфере в средневековых замках с загадочной историей! Мы посетим замок 🏰 где родилась и жила Лиза Герардини, изображённая на картине Леонардо Да Винчи-МОНА ЛИЗА. Также мы посетим замок где Леонардо Да Винчи трудился над этим своим шедевром. Вы увидите живописные тосканские пейзажи и отведаете продукты выращенные на этой благодатной земле!