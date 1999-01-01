  1. Италия
  2. Экскурсии

Дегустация вина Кьянти в средневековых замках‏

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Дегустация вина Кьянти в средневековых замках‏
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €375 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Дегустация вина Кьянти в средневековых замках‏
Дегустация вина Кьянти в средневековых замках‏
Кьянти-самое известное и самое популярное вино 🍷 Италии. Вам представится возможность продегустировать это вино в очень таинственной атмосфере в средневековых замках с загадочной историей! Мы посетим замок 🏰 где родилась и жила Лиза Герардини, изображённая на картине Леонардо Да Винчи-МОНА ЛИЗА. Также мы посетим замок где Леонардо Да Винчи трудился над этим своим шедевром. Вы увидите живописные тосканские пейзажи и отведаете продукты выращенные на этой благодатной земле!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации
  • Расходы на бензин
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
Дегустация вина Кьянти в средневековых замках‏

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Limanskaia S.
Limanskaia S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Дегустация сыров и визит на производство‏
250
3 часа
Дегустация сыров и визит на производство‏
Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
3 125
7 часов
Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Попробуй на вкус Тоскану!
375
7 часов
Попробуй на вкус Тоскану!
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
375
8 часов
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Вертолётные прогулки
625
2 часа
Вертолётные прогулки
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори
375
5 часов
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори