Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

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Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €375 за экскурсию

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Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Семейство Строцци является 15 коленом МОНЫ ЛИЗЫ, о чём свидетельствуют многочисленные исследования. Вам представится возможность посетить семейный замок 🏰 с тысячелетней историей 📖, а дегустацию проведёт лично принчипесса Наталья Строцци, актриса театра и кино 🎥. Вы попробуете знаменитое вино 🍷 Верначча, которое воспевал великий Данте, а Лоренцо Великолепный Медичи-исконный враг семейства Строцци угощал им папу Римского. В близлежащем Сан Джиминьано можно попробовать самое лучшее в мире мороженое, а также колбасу из дикого чёрного кабана и сыр с трюфелями. А на крестьянской ферме среди живописных тосканских холмов поучавствовать в кулинарном мастер-классе или посетить частную сыроварню где посмотреть все стадии производства. Только для избранных!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации
  • Мастер-класс
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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