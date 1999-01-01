Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

Семейство Строцци является 15 коленом МОНЫ ЛИЗЫ, о чём свидетельствуют многочисленные исследования. Вам представится возможность посетить семейный замок 🏰 с тысячелетней историей 📖, а дегустацию проведёт лично принчипесса Наталья Строцци, актриса театра и кино 🎥. Вы попробуете знаменитое вино 🍷 Верначча, которое воспевал великий Данте, а Лоренцо Великолепный Медичи-исконный враг семейства Строцци угощал им папу Римского. В близлежащем Сан Джиминьано можно попробовать самое лучшее в мире мороженое, а также колбасу из дикого чёрного кабана и сыр с трюфелями. А на крестьянской ферме среди живописных тосканских холмов поучавствовать в кулинарном мастер-классе или посетить частную сыроварню где посмотреть все стадии производства. Только для избранных!