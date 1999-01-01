Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

Антинори-один из ведущих итальянских производителей вин. Семья Антинори занимается виноделием на протяжении шестисот лет, с 1385 года. Маркиз Пьеро Антинори является одним из столпов итальянского виноделия, его значимость и влияние трудно переоценить. Пьеро Антинори всегда находится в поиске чего-то нового и постоянном стремлении к совершенству. Его вина считаются по праву супервинами-супертосканскими винами 🍷. Винные погреба находятся в средневековом монастыре пренадлежащем ордену монахов Валломброза. Дегустацию можно совместить с обедом или ужином в ресторане категории Мишлен. Можно будет продегустировать такие знаменитые вина-СОЛАЙА, ТИНЬЯНЕЛЛО, ГУАДО АЛЬ ТАССО и БРУНЕЛЛО.