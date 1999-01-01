  1. Италия
  2. Экскурсии

Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €375 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори
Антинори-один из ведущих итальянских производителей вин. Семья Антинори занимается виноделием на протяжении шестисот лет, с 1385 года. Маркиз Пьеро Антинори является одним из столпов итальянского виноделия, его значимость и влияние трудно переоценить. Пьеро Антинори всегда находится в поиске чего-то нового и постоянном стремлении к совершенству. Его вина считаются по праву супервинами-супертосканскими винами 🍷. Винные погреба находятся в средневековом монастыре пренадлежащем ордену монахов Валломброза. Дегустацию можно совместить с обедом или ужином в ресторане категории Мишлен. Можно будет продегустировать такие знаменитые вина-СОЛАЙА, ТИНЬЯНЕЛЛО, ГУАДО АЛЬ ТАССО и БРУНЕЛЛО.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Limanskaia S.
Limanskaia S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

Дегустация сыров и визит на производство‏
250
3 часа
Дегустация сыров и визит на производство‏
Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
3 125
7 часов
Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Попробуй на вкус Тоскану!
375
7 часов
Попробуй на вкус Тоскану!
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
375
8 часов
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ!‏
Вертолётные прогулки
625
2 часа
Вертолётные прогулки