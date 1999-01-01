Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

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Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €625 за экскурсию

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Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏
Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏
Посетите каррарские мраморные каменоломни на борту внедорожника. Вы насладитесь очарованием мест недоступных для других посетителей. Ваш профессиональный проводник провезёт Вас по крутым и извилистым дорогам на 900 м над уровнем моря 🌊, покажет уникальные по своей красоте пейзажи и подробно обьяснит методы добычи мрамора, а также способы резки и транспортировки. В городке Колонната Вы сможете продегустировать самое знаменитое сало-его маринуют 6 месяцев в мраморных ваннах вместе с различными травами и специями. Говорят что Микеланджело с удовольствием им перекусывал когда приезжал выбирать мрамор для своих скульптур. Дальше Ваш путь будет лежать на высоту 1200 м над уровнем моря чтоб насладиться захватывающими дух видами.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏
Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏
Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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