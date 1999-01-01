Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Посетите каррарские мраморные каменоломни на борту внедорожника. Вы насладитесь очарованием мест недоступных для других посетителей. Ваш профессиональный проводник провезёт Вас по крутым и извилистым дорогам на 900 м над уровнем моря 🌊, покажет уникальные по своей красоте пейзажи и подробно обьяснит методы добычи мрамора, а также способы резки и транспортировки. В городке Колонната Вы сможете продегустировать самое знаменитое сало-его маринуют 6 месяцев в мраморных ваннах вместе с различными травами и специями. Говорят что Микеланджело с удовольствием им перекусывал когда приезжал выбирать мрамор для своих скульптур. Дальше Ваш путь будет лежать на высоту 1200 м над уровнем моря чтоб насладиться захватывающими дух видами.