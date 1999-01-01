Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

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Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино!

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино!
Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино!
Белоснежный каррарский мрамор, знакомый многим по статуям Микеланджело, добывается в Апуанских Альпах и считается одним из ценнейших сортов мрамора. Там же из-под тонкого слоя земли, из гор ⛰️, состоящих больше чем на 90% из мрамора, появляются на свет блоки и плитки для интерьеров или облицовки зданий. Приглашаю Вас посетить действующие каменоломни и воочию увидеть все процессы производства. У Вас будет возможность побывать в лавках местных ремесленников и полюбоваться их творениями. Также мы с Вами посетим городок каменотёсов Колоннату где отведаем самое знаменитое итальянское сало. Оно маринуется в мраморных ваннах в течении 6 месяцев с различными травами и специями. А после посетим производителя и продегустируем белое вино 🍷 Верментино и поприсутствуем при приготовлении таких ликёров как Лимончелло, Мандаринелло и многие другие!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Расходы на бензин
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино!
Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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