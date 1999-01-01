Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Белоснежный каррарский мрамор, знакомый многим по статуям Микеланджело, добывается в Апуанских Альпах и считается одним из ценнейших сортов мрамора. Там же из-под тонкого слоя земли, из гор ⛰️, состоящих больше чем на 90% из мрамора, появляются на свет блоки и плитки для интерьеров или облицовки зданий. Приглашаю Вас посетить действующие каменоломни и воочию увидеть все процессы производства. У Вас будет возможность побывать в лавках местных ремесленников и полюбоваться их творениями. Также мы с Вами посетим городок каменотёсов Колоннату где отведаем самое знаменитое итальянское сало. Оно маринуется в мраморных ваннах в течении 6 месяцев с различными травами и специями. А после посетим производителя и продегустируем белое вино 🍷 Верментино и поприсутствуем при приготовлении таких ликёров как Лимончелло, Мандаринелло и многие другие!