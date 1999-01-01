Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Однодневный винный тур по Тоскане где жил и творил великий Леонардо да Винчи. Вам представится возможность побывать в исторических винных погребах на вилле Медичей и в винных погребах нового поколения, продегустировать знаменитые вина Кьянти и благородное Брунелло. А в музее Леонардо да Винчи можно будетпосмотреть модели акваланга и танка, сделанные по его чертежам 15 века, и ещё многое другое. Посетив дом где он родился Вы поймёте почему он стал гением!