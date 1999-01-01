Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

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По следам Познера и Урганта и фильма "Их Италия"

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
По следам Познера и Урганта и фильма "Их Италия"
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По следам Познера и Урганта и фильма "Их Италия"
По следам Познера и Урганта и фильма "Их Италия"
Наверное, Вы все смотрели фильм 🎥 ИХ ИТАЛИЯ где Владимир Познер и Иван Ургант познакомили Вас с Италией, её знаменитыми людьми, а самое главное с местами, которыми гордится любой итальянец. Я Вам предлагаю совершить замечательный тур по стопам этих двух знаменитостей и насладиться воочию итальянской атмосферой. Вам представится возможность побывать в замке семейства Строцци, соперников Медичей, где продегустировать знаменитое вино 🍷 Верначча — вино, которое воспевал великий Данте и которое Лоренцо Великолепный возил Папе Римскому. Дегустацию проведёт лично принчипесса Наталья Строцци. Она с сестрой является 15 коленом МОНЫ ЛИЗЫ, а бабушка по матери была из первых русских эмигрантов. Поэтому сёстры прекрасно говорят по русски. Также можно посетить средневековый городок Сан Джиминьано где отведать самое лучшее в мире мороженое. А если есть желание попробовать самый вкусный флорентийский стэйк то наш путь будет лежать в зону Кьянти где находится самая знаменитая мясная лавка в Италии и сам Дарио Чеккини приготовит Вам прекрасный стэйк из белых огромных коров породы кьянина. Приезжайте, Вас ждут незабываемые впечатления!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации
  • Обед
  • Расходы на бензин
Начало и место завершения
🚩 Viareggio

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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