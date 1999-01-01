Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Наверное, Вы все смотрели фильм 🎥 ИХ ИТАЛИЯ где Владимир Познер и Иван Ургант познакомили Вас с Италией, её знаменитыми людьми, а самое главное с местами, которыми гордится любой итальянец. Я Вам предлагаю совершить замечательный тур по стопам этих двух знаменитостей и насладиться воочию итальянской атмосферой. Вам представится возможность побывать в замке семейства Строцци, соперников Медичей, где продегустировать знаменитое вино 🍷 Верначча — вино, которое воспевал великий Данте и которое Лоренцо Великолепный возил Папе Римскому. Дегустацию проведёт лично принчипесса Наталья Строцци. Она с сестрой является 15 коленом МОНЫ ЛИЗЫ, а бабушка по матери была из первых русских эмигрантов. Поэтому сёстры прекрасно говорят по русски. Также можно посетить средневековый городок Сан Джиминьано где отведать самое лучшее в мире мороженое. А если есть желание попробовать самый вкусный флорентийский стэйк то наш путь будет лежать в зону Кьянти где находится самая знаменитая мясная лавка в Италии и сам Дарио Чеккини приготовит Вам прекрасный стэйк из белых огромных коров породы кьянина. Приезжайте, Вас ждут незабываемые впечатления!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дегустации
Обед
Расходы на бензин
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.