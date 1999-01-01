Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Белый трюфель — королевский деликатес! «Черное золото», «белый жемчуг», «белый алмаз», «король еды» — каких только возвышенных эпитетов не удостаивался этот деликатес, и каких только праздников не устраивают гурманы в его честь! Итальянцы очень им гордятся и очень его ценят! «Oхота» на трюфели — настоящий, почти священный ритуал, в котором теперь может поучаствовать любой желающий! Cпециальное предложение для гурманов, которые не боятся приключений и готовы следовать на аромат! В поиске сокровищ гостям будет сопутствовать профессиональный «охотник»-«тартуфайо» (профессиональный охотник за трюфелями) и его мудрая собака. А по завершении гонки «охотников» ждет дегустация продуктов из трюфеля или, альтернативно, обед из блюд с трюфелями. Это очень эксклюзивная и уникальная экскурсия ⛳, которая осуществляется в красивых 🤩 лесах тосканских холмов, где в 1954 был найдён самый крупный трюфель в мире (2540 граммов). В ходе охоты участникам будут объяснены качества белого трюфеля и его среда обитания, различные виды, находящиеся в Тоскане и соответствующие периоды сбора и, конечно, мы обогатим нашу экскурсию с легендами и анекдотами о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто хочет познакомиться с этим таинственным плодом земли!