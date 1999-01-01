Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

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Поиск трюфелей!

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Поиск трюфелей!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Поиск трюфелей!
Белый трюфель — королевский деликатес! «Черное золото», «белый жемчуг», «белый алмаз», «король еды» — каких только возвышенных эпитетов не удостаивался этот деликатес, и каких только праздников не устраивают гурманы в его честь! Итальянцы очень им гордятся и очень его ценят! «Oхота» на трюфели — настоящий, почти священный ритуал, в котором теперь может поучаствовать любой желающий! Cпециальное предложение для гурманов, которые не боятся приключений и готовы следовать на аромат! В поиске сокровищ гостям будет сопутствовать профессиональный «охотник»-«тартуфайо» (профессиональный охотник за трюфелями) и его мудрая собака. А по завершении гонки «охотников» ждет дегустация продуктов из трюфеля или, альтернативно, обед из блюд с трюфелями. Это очень эксклюзивная и уникальная экскурсия ⛳, которая осуществляется в красивых 🤩 лесах тосканских холмов, где в 1954 был найдён самый крупный трюфель в мире (2540 граммов). В ходе охоты участникам будут объяснены качества белого трюфеля и его среда обитания, различные виды, находящиеся в Тоскане и соответствующие периоды сбора и, конечно, мы обогатим нашу экскурсию с легендами и анекдотами о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто хочет познакомиться с этим таинственным плодом земли!
Начало и место завершения
🚩 Viareggio

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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