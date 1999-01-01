Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

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Вертолётные прогулки

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Вертолётные прогулки
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €625 за человека

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Вертолётные прогулки
Вертолётные прогулки
Хотите провести день не просто необычно, а по-настоящему незабываемо? Хотите подарить своим близким потрясающее удовольствие? Предлагаем Вам уникальную возможность отметить любое значимое событие вашей жизни и получить море 🌊 незабываемых впечатлений от необычного путешествия на вертолете 🚁. Это незабываемое приключение позволит прикоснуться к бесконечному небу и увидеть Италию с высоты птичьего полета. Мы предлагаем Вам обзорную воздушную прогулку 👣 по живописным местам. Вы увидите знаменитые каррарские каменоломни, полюбуетесь на озеро в форме сердца, пообедаете в горном ресторане куда можно добраться только по воздуху. Мы готовы удовлетворить любой ваш каприз! При желании можно полететь на остров 🏝️ Эльбу где провести прекрасный день катаясь на водных мотоциклах или полюбоваться на достопримечательности 🏛️ Рима в компании частного гида на кабриолете. В вашем распоряжении не маленький иллюминатор, а огромные вертолетные «окна» и лобовые полусферы, дающие шикарный обзор. Полёт на вертолете даёт незабываемые ощущения, чувство свободного полёта и бескрайнего неба. Благодаря фото- и видеосъемке с вертолета можно запечатлеть самые лучшие моменты захватывающей прогулки вашего партнёра если Вы будете находиться в другом двухместном вертолёте вместе с опытным пилотом. Сказочное воздушное приключение подарит Вам потрясающие эмоции и навсегда останется в памяти!
Начало и место завершения
🚩 Viareggio

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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