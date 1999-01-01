Limanskaia S. проводит ещё 5 экскурсий

Хотите провести день не просто необычно, а по-настоящему незабываемо? Хотите подарить своим близким потрясающее удовольствие? Предлагаем Вам уникальную возможность отметить любое значимое событие вашей жизни и получить море 🌊 незабываемых впечатлений от необычного путешествия на вертолете 🚁. Это незабываемое приключение позволит прикоснуться к бесконечному небу и увидеть Италию с высоты птичьего полета. Мы предлагаем Вам обзорную воздушную прогулку 👣 по живописным местам. Вы увидите знаменитые каррарские каменоломни, полюбуетесь на озеро в форме сердца, пообедаете в горном ресторане куда можно добраться только по воздуху. Мы готовы удовлетворить любой ваш каприз! При желании можно полететь на остров 🏝️ Эльбу где провести прекрасный день катаясь на водных мотоциклах или полюбоваться на достопримечательности 🏛️ Рима в компании частного гида на кабриолете. В вашем распоряжении не маленький иллюминатор, а огромные вертолетные «окна» и лобовые полусферы, дающие шикарный обзор. Полёт на вертолете даёт незабываемые ощущения, чувство свободного полёта и бескрайнего неба. Благодаря фото- и видеосъемке с вертолета можно запечатлеть самые лучшие моменты захватывающей прогулки вашего партнёра если Вы будете находиться в другом двухместном вертолёте вместе с опытным пилотом. Сказочное воздушное приключение подарит Вам потрясающие эмоции и навсегда останется в памяти!