Совершим путешествие по городу эпохи Возрождения, посетим самый старый крытый театр в мире, увидим шедевр Джованни Беллини в цервки Санта-Корона, поедем на великолепную панорамную площадку, посетим виллу одного из самых старых венецианских семейств со знаменитыми фресками,

увидим самую знаменитую виллу Андреа Палладио " Ротонда".

23 архитектурных обьекта и 3 виллы на территории города являются культурным наследием ЮНЕСКО. В пригородах Виченцы расположены еще 16 вилл Палладио.