Что вы увидите Театро Олимпико ( посещение театра) Церковь Санта Корона ( посещение церкви) Базилика Андреа Палладио Площадь Синьории Дворец Бонин-Лонгаре Дом путешественника Пигафетты Дворец Капитана Кафедральный собор Дворец Вальмарана - Брага Палаццо Кьерикати Палаццо Пояна вилла Ротонда ( снаружи) вилла Вальмарана " У карликов" ( посещение виллы).
Совершим путешествие по городу эпохи Возрождения, посетим самый старый крытый театр в мире, увидим шедевр Джованни Беллини в цервки Санта-Корона, поедем на великолепную панорамную площадку, посетим виллу одного из самых старых венецианских семейств со знаменитыми фресками,
увидим самую знаменитую виллу Андреа Палладио " Ротонда".
23 архитектурных обьекта и 3 виллы на территории города являются культурным наследием ЮНЕСКО. В пригородах Виченцы расположены еще 16 вилл Палладио.
Что не входит единый билет в музеи Виченцы Входной билет в парк Виллы "Ротонда"- 5 Евро Входной билет на Виллу Вальмарана "У карликов" -10 Евро Подросткам 12 -25 лет - 6 Евро Детям до 12 лет- бесплатно
Начало и место завершения
🚩 Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
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