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Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"

Светлана
Светлана – Гид из Виченцы
Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €300 за экскурсию

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Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"
Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"

Что вы увидите

  • Театро Олимпико ( посещение театра)
  • Церковь Санта Корона ( посещение церкви)
  • Базилика Андреа Палладио
  • Площадь Синьории
  • Дворец Бонин-Лонгаре
  • Дом путешественника Пигафетты
  • Дворец Капитана
  • Кафедральный собор
  • Дворец Вальмарана - Брага
  • Палаццо Кьерикати
  • Палаццо Пояна
  • вилла Ротонда ( снаружи)
  • вилла Вальмарана " У карликов" ( посещение виллы).
Совершим путешествие по городу эпохи Возрождения, посетим самый старый крытый театр в мире, увидим шедевр Джованни Беллини в цервки Санта-Корона, поедем на великолепную панорамную площадку, посетим виллу одного из самых старых венецианских семейств со знаменитыми фресками,
увидим самую знаменитую виллу Андреа Палладио " Ротонда".
23 архитектурных обьекта и 3 виллы на территории города являются культурным наследием ЮНЕСКО. В пригородах Виченцы расположены еще 16 вилл Палладио.
Что входит
    Что не входит
    • единый билет в музеи Виченцы
    • Входной билет в парк Виллы "Ротонда"- 5 Евро
    • Входной билет на Виллу Вальмарана "У карликов" -10 Евро
    • Подросткам 12 -25 лет - 6 Евро
    • Детям до 12 лет- бесплатно
    Начало и место завершения
    🚩 Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza
    Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"
    Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"
    Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"
    Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"
    Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда" +посещение Bиллы "Карликов"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Светлана
    Светлана
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