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Трансфер на микроавтобусе, автобусе из аэропорта Римини

Гид S.
Гид S. – Гид из Виченцы
Трансфер на микроавтобусе, автобусе из аэропорта Римини
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €80 за человека

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Трансфер на микроавтобусе, автобусе из аэропорта Римини
Трансфер на микроавтобусе, автобусе из аэропорта Римини
Пределагаем удобный трансфер из аэропорта Римини и города Римини для туристических минигрупп и групп (миниавтобусы на 8 человек). Аренда больших автобусов с водителем для туристических групп: автобусы на 53 пассажира, 33, 35 пассажиров, Sprinter на 20 пассажиров.
Возможна почасовая аренда, а также аренда на целый день. Большой автопарк, государственная лицензия на перевоз пассажиров.
Цены на микроавтобусы указаны за группу. Цены на автобусы — по запросу.
Начало и место завершения
🚩 Vicenza

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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