Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Пределагаем удобный трансфер из аэропорта Римини и города Римини для туристических минигрупп и групп (миниавтобусы на 8 человек). Аренда больших автобусов с водителем для туристических групп: автобусы на 53 пассажира, 33, 35 пассажиров, Sprinter на 20 пассажиров.
Возможна почасовая аренда, а также аренда на целый день. Большой автопарк, государственная лицензия на перевоз пассажиров.
Цены на микроавтобусы указаны за группу. Цены на автобусы — по запросу.
Начало и место завершения
🚩 Vicenza
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.