Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Пределагаем удобный трансфер из аэропорта Римини и города Римини для туристических минигрупп и групп (миниавтобусы на 8 человек). Аренда больших автобусов с водителем для туристических групп: автобусы на 53 пассажира, 33, 35 пассажиров, Sprinter на 20 пассажиров.

Возможна почасовая аренда, а также аренда на целый день. Большой автопарк, государственная лицензия на перевоз пассажиров.

Цены на микроавтобусы указаны за группу. Цены на автобусы — по запросу.