Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев

Кейсария, Хайфа, Акко
Добро пожаловать на увлекательное приключение по историческим и культурным сокровищам Израиля.

Наша экскурсия приведет нас в удивительные города Кейсарию, Хайфу и Акко, где мы окунемся в богатое прошлое этой земли.
5
9 отзывов
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Города величия: Кейсария, Хайфа, Акко

Наше первое путешествие начнется в Кейсарии — городе, богатом историей и впечатлениями. Здесь вы сможете:

  • Увидеть Римский театр и представить себя зрителем древнего времени, почувствовав дух эпохи.
  • Посетить Ипподром, где проходили грандиозные скачки и соревнования.
  • Прогуляться по порту, окунувшись в атмосферу морских приключений и торговли.
  • Посетить Крепость Крестоносцев и ощутить мощь и величие этой знаменитой фортификации.

Хайфа — город культур и религий

Следующая остановка — Хайфа, где встречаются различные культуры и религии. Здесь вас ждут:

  • Бахайские сады — великолепное произведение садового искусства с впечатляющими композициями растений и цветов.
  • Монастырь Стелла Марис, где вы сможете насладиться атмосферой монашеского покоя и прекрасными видами на город и море.
  • Немецкая Слобода, где вы узнаете о культурном влиянии немецкой общины и насладитесь архитектурой, сочетающей европейские и средиземноморские стили.

Акко — столица Крестоносцев

Заключительная остановка нашего путешествия — Акко, величественный город, который был столицей Крестоносцев. Здесь вы сможете:

  • Пройти по Рыцарским Залам и погрузиться в эпоху рыцарства и воинственного духа.
  • Посетить Древний Порт, где до сих пор ощущаются отголоски древних торговых маршрутов.
  • Ощутить атмосферу рынка, наполненного ароматами специй и яркими красками местных товаров.
  • Прогуляться по Старому Граду, где каждая улочка и стена пронизаны историей, и насладиться атмосферой тысячелетней культуры.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, чтобы ваше путешествие было максимально приятным.

каждый день в 09:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Б
14 мая 2023
Интересно, насыщенно и динамично За день смогли объять необъятное и пройтись по основным достопримечательностям Иерусалима, даже успели в Вифлеем. Григорий прекрасный гид, интересный собеседник с хорошим чувством юмора. У него отличная подача материала, рассказал нам невероятное количество фактов и событий, смог заинтересовать даже детей-подростков)) Также хорошо знает страну и обычаи, мы следовали его рекомендациям - и остались довольны!
И
23 апр 2023
Мы с мужем посетили Израиль в июне 2022. Григория Ткача в качестве гида выбрали после общения и обсуждения нашей программы. Помимо профессионализма, прекрасного знания истории, интересных для туриста вещей и
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всего, что нужно знать гиду, хочу отметить необыкновенные способности создания комфорта для своих клиентов. Ощущение, будто мы знали друг друга 100 лет) и Григорий делает все, чтоб мы чувствовали себя под его надежной защитой. За 4 дня экскурсий мы много узнали. Спрашивали множество вопросов. Что приятно - никакого раздражения это не вызывало. Наоборот, на Любой вопрос есть ответ. Собственный комфортный минивэн, аккуратное вождение, это тоже приятный бонус. Рекомендуем, и ещё, надеюсь, воспользуемся услугами не раз!

М
15 апр 2023
Прекрасный профессиональный гид, внимательный отзывчивый и лёгкий человек. Все четыре дня были полны интересных экскурсий. Рекомендую! Ставлю 5 звёзд
Ф
12 апр 2023
Искренне хотим поблагодарить нашего гида Григория за очень познавательную, интересную экскурсию: Кесария, Хайфа, Акко. Григорий - профессионал своего дела. Экскурсия была очень насыщенной, наполненной интересными рассказами. Огромное спасибо Григорию за
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организацию мероприятия, именно, в таком уникальном формате. Прекрасный профессиональный гид, очень пунктуальный, внимательный, деликатный человек с отличным чувством юмора, очень приятный в общении, благодаря нему наша поездка стала незабываемой. Настоятельно рекомендуем Григория всем, кто планирует посетить Израиль, не пожалеете! Желаем ему творческих успехов.

А
12 мар 2023
Григорий невероятно эрудированный гид,настоящий профессионал своего дела! Наша экскурсия в Иерусалим оставила невероятно сильное впечатление, а его повествование истории и различных библейских историй поразило нас, уже довольно опытных путешественников, знающих
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еврейскую культуру. Григорий составил нам идеальную программу посещения святого города Иерусалима, учитывая наши предпочтения и интересы. Он очень радушный и весёлый человек. Искренне советую всем его услуги! Обязательно вернёмся и обратимся к нему в следующий раз.

M
19 фев 2023
Спасибо профессионалу! Благодаря Григорию наша поездка в Израиль удалась! Все три дня с ним понравились нашей семье, и детям(16, 18 лет и 4 года), и родителям. У Григория обширные знания,
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он даёт общую картину, уделяет внимание интересным деталям, с удовольствием отвечает на все вопросы! Во время экскурсий мы чувствовали себя очень комфортно, так как Григорий быстро реагировал на наши просьбы и возникающие потребности. Несмотря на длительные переезды мы не чувствовали усталости, так как у Григория удобный микроавтобус. Рекомендую этого гида всем, кто хочет узнать как можно больше об Израиле!

M
19 фев 2023
Спасибо профессионалу! Благодаря Григорию наша поездка в Израиль удалась! Все три дня с ним понравились нашей семье, и детям(16, 18 лет и 4 года), и родителям. Григорий обладает обширными знаниями,
читать дальше

он даёт общую картину, уделяет внимание интересным деталям, с удовольствием отвечает на все вопросы! Во время экскурсий мы чувствовали себя очень комфортно, так как Григорий всегда реагировал на наши просьбы и потребности. Несмотря на длительные переезды мы не чувствовали усталости, поскольку у Григория удобный микроавтобус. Рекомендую этого гида всем, кто хочет узнать как можно больше об Израиле!

Е
18 фев 2023
Мы с супругом провели выходные в Израиле в компании гида Григория. Григорий великолепно эрудированный, тактичный, пунктуальный и ненавязчивый гид и экскурсовод! Поначалу переживали, что будет трудно 2 дня в компании
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чужого человека и что мы устанем быстро от рассказов. Но уже спустя час все наши волнения развеялись, так как Григорий не вёл своё повествование как заученный материал и был очень тактичен и интересен. Кроме основных мест он показал много интересных, а еще вкусных местечек. Смело могу порекомендовать Григория!

T
1 янв 2023
Очень опытный ГИД, знающий, грамотный, вежливый, надёжный, c хорошим чувством юмора. Время на экскурсиях пролетело незаметно. Наши пожелания были удовлетворены, ничего не осталось открытым. Узнали много нового и интересного. Огромное спасибо Григорию за 2 замечательно проведённых дня.

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