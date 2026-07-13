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историю региона, и Европы. Подробно рассказывает о событиях начиная с древности и до современности. Однако не пытайтесь его перебивать и задавать упреждающие вопросы - скорее всего Вы услышите «сейчас мы до этого дойдем, не торопитесь». Поэтому просто расслабьтесь и слушайте интересного человека Экскурсия очень интересная, покрывает все стороны жизни Акко. Константин может рассказать и о современных аспектах жизни города. У нас экскурсия заняла около 4х часов, но мы не успели пройти еще часть маршрута. Константин был готов продолжать, но мы решили остановиться - так как дети которые были с нами уже устали. Экскурсия включает в себя посещение раскопанного города рыцарей Госпитальеров, найденного хода Тамплиеров и еще ряд музейных комплексов - но учтите, вы дополнительно платите 55ш за билет на человека. Включайте в свою калькуляцию чтобы не упустить это в расчете. Я рекомендую эту экскурсию пытливым людям, которым интересны подробности и детали истории. Тут не получится быстро получить обзор исторического периода. Надо уметь наслаждаться неторопливыми рассказами Константина Мы остались довольны и вероятно хотели бы попасть на другие экскурсии, которые планирует сделать Константин