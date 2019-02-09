Все экскурсии в Акке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Акке – доступно 13 экскурсий на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от $43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Акке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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6ч
$66
за 1 чел.
Иерусалим Христианский (выезд из Акко)
Вас ждёт экскурсия по легендарным местам, связанных с библейскими событиями и жизнью Иисуса Христа
Вторник, пятница, суббота
6ч
$56
за 1 чел.
ВТ: 6:55, ПТ: 7:25
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
10ч
$45
за 1 чел.
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда) . Выезд из Акко
Поездка на один из самых популярных курортов на берегу Мёртвого моря
Вт, ср, чт, сб, вс в 04:35
Индивидуальная экскурсия
6ч
€226
за 1-10 чел.
Весь Акко пешком
Проникнуться атмосферой древнего востока на обзорной прогулке по старинному городу
6ч
$43
за 1 чел.
Иерусалим Обзорный. Яд ва - Шем (выезд из Акко)
Вас ждёт экскурсия в Иерусалим, где вы сможете подробнее узнать о судьбе города, посмотреть на священные...
вторник в 04:35
6ч
$72.5
за 1 чел.
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Акко)
Вас ждёт поездка по самым интересным городам северной части Израиля
воскресенье 6:55
6ч
$51.5
за 1 чел.
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)
Иерихон был основан 10 тысяч лет назад
пятница, суббота в 04:35
6ч
$106
за 1 чел.
Иерусалим - город трех религий (выезд из Акко)
В израильском Иерусалиме тысячелетиями хранится история нескольких религий
воскресенье, среда, пятница, в 04:35
7ч
$94
за 1 чел.
Тель Авив. Яффо. Мини Израиль. Винодельня (выезд из Акко)
Из Акко вы отправитесь в область Латрун, Тель-Авив, Яффо и окрестности
воскресение в 04:35
5д
$2 568
за 1 чел.
8ч
$428
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Акки»
- Отзыв на: Весь Акко пешкомННаталья9 февраля 2019Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ. Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".
- Отзыв на: Весь Акко пешкомNNatalia13 марта 2018нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на поезде, почти весь день провели там, увидели много нового и интересного. Ольга очень коммуникабельна, открыта и приятна в общении. Она показала нам город, достопримечательности, провела хорошим маршрутом. Рекомендуем ее как гида по Израилю. Спасибо!