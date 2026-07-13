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Экскурсии в Акке

Найдено 5 экскурсий в Акке на русском языке, цены от €125, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнать, чем город притягивал крестоносцев и многих завоевателей - от Македонского до Наполеона
Начало: По согласованию с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €257 за всё до 5 чел.
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Пешая
4 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Начало: По договоренности
$152$160 за всё до 10 чел.
Весь Акко пешком
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Акко пешком
Удивительный Акко раскроет свои тайны на этой пешей экскурсии. Прогулка по древним улицам, посещение крепостей и базаров подарят незабываемые впечатления
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €496 за всё до 10 чел.
Акко подземный и наземный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Акко подземный и наземный
Путешествие по Акко - это уникальная возможность познакомиться с древней историей и культурой города, который был домом для многих цивилизаций
Начало: В Старом городе Акко
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €320 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Илья
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Константин - интеллигент и интеллектуал, который не просто владеет информацией об Акко но и глубоко знает историю. В том числе
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историю региона, и Европы. Подробно рассказывает о событиях начиная с древности и до современности. Однако не пытайтесь его перебивать и задавать упреждающие вопросы - скорее всего Вы услышите «сейчас мы до этого дойдем, не торопитесь». Поэтому просто расслабьтесь и слушайте интересного человека Экскурсия очень интересная, покрывает все стороны жизни Акко. Константин может рассказать и о современных аспектах жизни города. У нас экскурсия заняла около 4х часов, но мы не успели пройти еще часть маршрута. Константин был готов продолжать, но мы решили остановиться - так как дети которые были с нами уже устали. Экскурсия включает в себя посещение раскопанного города рыцарей Госпитальеров, найденного хода Тамплиеров и еще ряд музейных комплексов - но учтите, вы дополнительно платите 55ш за билет на человека. Включайте в свою калькуляцию чтобы не упустить это в расчете. Я рекомендую эту экскурсию пытливым людям, которым интересны подробности и детали истории. Тут не получится быстро получить обзор исторического периода. Надо уметь наслаждаться неторопливыми рассказами Константина Мы остались довольны и вероятно хотели бы попасть на другие экскурсии, которые планирует сделать Константин

Константин - интеллигент и интеллектуал, который не просто владеет информацией об Акко но и глубоко знает
Константин - интеллигент и интеллектуал, который не просто владеет информацией об Акко но и глубоко знает
Константин - интеллигент и интеллектуал, который не просто владеет информацией об Акко но и глубоко знает
Константин - интеллигент и интеллектуал, который не просто владеет информацией об Акко но и глубоко знает
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А
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Прекрасно провели день! Константин встретил нас прямо на вокзале, сопроводил в город, помог найти место, где обменять деньги и после
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провел шикарную экскурсию. Много ходили, но экскурсия была построена так, что совсем не устали. Благодаря экскурсии за одну поездку познакомились со всеми основными достопримечательностями города которому целых 5000 лет

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Елена
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Обзорная экскурсия по Акко вместе с Константином - это то что нужно для ознакомления с этим древнейшим городом
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Е
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Спасибо Константину за отличную экскурсию. Было очень интересно!
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Н
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
В субботу мы побывали на экскурсии в Акко с Константином. Получили удовольствие от рассказа о богатейшей истории города и продуманного маршрута прогулки. Мы провели прекрасный день с человеком, который всё знает про этот город. Рекомендую
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С
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в
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Акко превзошла ожидания. Этот город по-настоящему уникален, с невероятно богатой и многослойной историей. Узнала много нового о крестоносцах, османской эпохе и древних портах. Особенно впечатлили подземные тоннели и старинные крепостные стены. Приятно поразила атмосфера старого города — узкие улочки, запахи восточных специй, шум базаров. Огромное спасибо гиду Константину — рассказ был очень живым и увлекательным, видно, что человек по-настоящему любит своё дело. Он умело сочетал факты, легенды и интересные детали, благодаря чему прогулка пролетела незаметно. Такая экскурсия — отличный способ прикоснуться к прошлому и увидеть Израиль с новой стороны. Очень рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой!

Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой+6
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой
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И
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Были в Акко уже в третий раз, но только на экскурсии Константина смогли посетить всякие закоулки старого города.
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О
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Качество экскурсии было хорошим, несмотря на скромную цену. Много увидели и узнали!
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И
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Очень приятно было встретить гида, который искренне увлечён историей Акко и старается передать свои знания путешественникам. Очень много интересных фактов. Жаль только, что романтические представления о рыцарях несколько улетучились, но такова правда истории. Сам квартал крестоносцев, конечно, заслуживает посещения.
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Б
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Путешествие в старинный город было очень интересным и познавательным. Меня как инженера поразила система древней канализации, созданная ещё римлянами и действовавшая во времена крестоносцев. Спасибо Константину за информацию!
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Всего 20 отзывов в Акке

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Ответы на вопросы от путешественников по Акке

Самые популярные экскурсии в Акке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Древний Акко: перекрёсток цивилизаций;
  2. Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон;
  3. Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен;
  4. Весь Акко пешком;
  5. Акко подземный и наземный.
Сколько стоит экскурсия по Акке в августе 2026
Сейчас в Акке можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 496 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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