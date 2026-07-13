Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнать, чем город притягивал крестоносцев и многих завоевателей - от Македонского до Наполеона
Начало: По согласованию с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €257 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Акко - перекресток цивилизаций, звено утраченной цепи времен
Начало: По договоренности
$152
$160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Акко пешком
Удивительный Акко раскроет свои тайны на этой пешей экскурсии. Прогулка по древним улицам, посещение крепостей и базаров подарят незабываемые впечатления
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €496 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Акко подземный и наземный
Путешествие по Акко - это уникальная возможность познакомиться с древней историей и культурой города, который был домом для многих цивилизаций
Начало: В Старом городе Акко
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €320 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Константин - интеллигент и интеллектуал, который не просто владеет информацией об Акко но и глубоко знает историю. В том числе
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А
Прекрасно провели день! Константин встретил нас прямо на вокзале, сопроводил в город, помог найти место, где обменять деньги и после
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Обзорная экскурсия по Акко вместе с Константином - это то что нужно для ознакомления с этим древнейшим городом
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Е
Спасибо Константину за отличную экскурсию. Было очень интересно!
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Н
В субботу мы побывали на экскурсии в Акко с Константином. Получили удовольствие от рассказа о богатейшей истории города и продуманного маршрута прогулки. Мы провели прекрасный день с человеком, который всё знает про этот город. Рекомендую
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С
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в
+6
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И
Были в Акко уже в третий раз, но только на экскурсии Константина смогли посетить всякие закоулки старого города.
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О
Качество экскурсии было хорошим, несмотря на скромную цену. Много увидели и узнали!
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И
Очень приятно было встретить гида, который искренне увлечён историей Акко и старается передать свои знания путешественникам. Очень много интересных фактов. Жаль только, что романтические представления о рыцарях несколько улетучились, но такова правда истории. Сам квартал крестоносцев, конечно, заслуживает посещения.
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Б
Путешествие в старинный город было очень интересным и познавательным. Меня как инженера поразила система древней канализации, созданная ещё римлянами и действовавшая во времена крестоносцев. Спасибо Константину за информацию!
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Всего 20 отзывов в Акке
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Ответы на вопросы от путешественников по Акке
Самые популярные экскурсии в Акке
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