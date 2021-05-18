Всё о Беэр-Шеве

Полезная информация о Беэр-Шеве

Что нужно знать о Беэр-Шеве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Беэр-Шеве
22:3426
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаБеэр-Шева
По-английскиBeersheba
Столица регионаБеэр-Шева является столицей региона
Население города186 600 чел.
АэропортBeer Sheba BEV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота285 м. от уровня моря

Где находится Беэр-Шева на карте