Полезная информация о Беэр-Шеве
Что нужно знать о Беэр-Шеве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Беэр-Шеве
22:3426
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Беэр-Шева
|По-английски
|Beersheba
|Столица региона
|Беэр-Шева является столицей региона
|Население города
|186 600 чел.
|Аэропорт
|Beer Sheba BEV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|285 м. от уровня моря