ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР В ПЕТРУ И ПУСТЫНЮ ВАДИ РАМ
День 1 - Петра
09:20 - сбор с отеля в Эйлате
09:30 - пересечение границы и выезд в Вади Муса
11:30 - начало экскурсии
15:30 - обед
17:00 - выезд в Вади Рам
19:00 - заселение в кемпинге и свободный вечер
День 2 - Вади Рам
08:30 - завтрак
10:30 - выезд на джип тур
14:00 - выезд в Акабу
15:00 - пересечение границы и трансфер в гостиницу в Эйлате/аэропорт
Важная информация
Цена указана на одного человека и не включает в себя доплату за одноместное размещение (около 80$), при заказе экскурсии 🧭 на двоих человек цена экскурсии 350$ на человека. При заказе на троих человек предусмотрен трехместный номер. Уточняйте цену у организатора.
При оформлении тура необходимо вставить в форму заказа данные загранпаспортов всех участников. Заказать тур можно не позднее чем 2 дня до выезда, это время необходимое для оформления визы.
Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране, в этом случае туристы будут оплачивать только налог при пересечении границы 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.