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Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)

4.8
10 отзывов
Booking-tours
Booking-tours – Гид из Эйлата
Приглашаем вас отправится из Израиля в насыщенное путешествие по главным достопримечательностям Иордании.

Во время нашей двухдневной экскурсии 🧭 вас ждет знакомство с древним городом Петра и осмотр его удивительных сооружений, а также джип-тур по необыкновенной пустыни Вади Рам, которая напоминает своими пейзажами другие планеты.

Мы позаботимся о вашем трансфере и пересечении границы, а от вас требуется только хорошее настроение!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $350 за человека

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Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)

Что вы увидите

  • Петра
  • Петра
  • Ущелье Сик
  • Сокровищница Эль-Хазне
  • Монастырь Эд-Дейр
  • Римское Кардо
  • Амфитеатр
  • Некрополь
  • пустыня Вади Рам
ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР В ПЕТРУ И ПУСТЫНЮ ВАДИ РАМ
День 1 - Петра
09:20 - сбор с отеля в Эйлате
09:30 - пересечение границы и выезд в Вади Муса
11:30 - начало экскурсии
15:30 - обед
17:00 - выезд в Вади Рам
19:00 - заселение в кемпинге и свободный вечер
День 2 - Вади Рам
08:30 - завтрак
10:30 - выезд на джип тур
14:00 - выезд в Акабу
15:00 - пересечение границы и трансфер в гостиницу в Эйлате/аэропорт
Важная информация
Цена указана на одного человека и не включает в себя доплату за одноместное размещение (около 80$), при заказе экскурсии 🧭 на двоих человек цена экскурсии 350$ на человека. При заказе на троих человек предусмотрен трехместный номер. Уточняйте цену у организатора.
При оформлении тура необходимо вставить в форму заказа данные загранпаспортов всех участников. Заказать тур можно не позднее чем 2 дня до выезда, это время необходимое для оформления визы.
Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране, в этом случае туристы будут оплачивать только налог при пересечении границы 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.
Что входит
  • Трансферы
  • Входы
  • Русскоговорящий гид в Петре
  • Обед в Петре
  • 1 ночь в кемпинге Вади Рам 3*(двухместное размещение)
  • Завтрак в кемпинге
  • Джип-тур по пустыне Вади Рам
Что не входит
  • Налог при пересечении границы 65$ на человека
  • Виза 75$
  • Дополнительное питание и напитки
  • Личные расходы
  • Русскоязычный гид на джип туре
Начало и место завершения
🚩 Эйлат, ваш отель
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Booking-tours
Booking-tours
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10 отзывов оставили туристы

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