ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР В ПЕТРУ И ПУСТЫНЮ ВАДИ РАМ

День 1 - Петра

09:20 - сбор с отеля в Эйлате

09:30 - пересечение границы и выезд в Вади Муса

11:30 - начало экскурсии

15:30 - обед

17:00 - выезд в Вади Рам

19:00 - заселение в кемпинге и свободный вечер

День 2 - Вади Рам

08:30 - завтрак

10:30 - выезд на джип тур

14:00 - выезд в Акабу

15:00 - пересечение границы и трансфер в гостиницу в Эйлате/аэропорт

Важная информация

Цена указана на одного человека и не включает в себя доплату за одноместное размещение (около 80$), при заказе экскурсии 🧭 на двоих человек цена экскурсии 350$ на человека. При заказе на троих человек предусмотрен трехместный номер. Уточняйте цену у организатора.

При оформлении тура необходимо вставить в форму заказа данные загранпаспортов всех участников. Заказать тур можно не позднее чем 2 дня до выезда, это время необходимое для оформления визы.

Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране, в этом случае туристы будут оплачивать только налог при пересечении границы 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.