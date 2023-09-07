Приглашаем вас отправится из Израиля в насыщенное путешествие по главным достопримечательностям Иордании. Во время нашей двухдневной экскурсии вас ждет знакомство с древним городом Петра и осмотр его удивительных сооружений, а также джип-тур по необыкновенной пустыни Вади Рам, которая напоминает своими пейзажами другие планеты. Мы позаботимся о вашем трансфере и пересечении границы, а от вас требуется только хорошее настроение!

Описание тура

Двухдневный тур в Петру и пустыню Вади Рам

День 1 - Петра

09:20 - Сбор с отеля в Эйлате

09:30 - Пересечение границы и выезд в Вади Муса

11:30 - Начало экскурсии

15:30 - Обед

17:00 - Выезд в Вади Рам

19:00 - Заселение в кемпинге и свободный вечер

День 2 - Вади Рам

08:30 - Завтрак

10:30 - Выезд на джип-тур

14:00 - Выезд в Акабу

15:00 - Пересечение границы и трансфер в гостиницу в Эйлате/аэропорт

Важная информация

Цена указана на одного человека и не включает доплату за одноместное размещение (около 80$). При заказе экскурсии на двоих человек стоимость составляет 350$ на человека. Если вы планируете путешествовать в компании из трех человек, предусмотрен трехместный номер. Рекомендуем уточнять цену у организатора.

При оформлении тура необходимо указать в форме заказа данные заграничных паспортов всех участников. Заказать тур можно не позднее чем за 2 дня до выезда, что необходимо для оформления визы.

Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране. В этом случае они будут оплачивать только налог при пересечении границы: 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.