Приглашаем вас отправится из Израиля в насыщенное путешествие по главным достопримечательностям Иордании.
Во время нашей двухдневной экскурсии вас ждет знакомство с древним городом Петра и осмотр его удивительных сооружений, а также джип-тур по необыкновенной пустыни Вади Рам, которая напоминает своими пейзажами другие планеты.
Мы позаботимся о вашем трансфере и пересечении границы, а от вас требуется только хорошее настроение!
Во время нашей двухдневной экскурсии вас ждет знакомство с древним городом Петра и осмотр его удивительных сооружений, а также джип-тур по необыкновенной пустыни Вади Рам, которая напоминает своими пейзажами другие планеты.
Мы позаботимся о вашем трансфере и пересечении границы, а от вас требуется только хорошее настроение!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Двухдневный тур в Петру и пустыню Вади Рам
День 1 - Петра
- 09:20 - Сбор с отеля в Эйлате
- 09:30 - Пересечение границы и выезд в Вади Муса
- 11:30 - Начало экскурсии
- 15:30 - Обед
- 17:00 - Выезд в Вади Рам
- 19:00 - Заселение в кемпинге и свободный вечер
День 2 - Вади Рам
- 08:30 - Завтрак
- 10:30 - Выезд на джип-тур
- 14:00 - Выезд в Акабу
- 15:00 - Пересечение границы и трансфер в гостиницу в Эйлате/аэропорт
Важная информация
Цена указана на одного человека и не включает доплату за одноместное размещение (около 80$). При заказе экскурсии на двоих человек стоимость составляет 350$ на человека. Если вы планируете путешествовать в компании из трех человек, предусмотрен трехместный номер. Рекомендуем уточнять цену у организатора.
При оформлении тура необходимо указать в форме заказа данные заграничных паспортов всех участников. Заказать тур можно не позднее чем за 2 дня до выезда, что необходимо для оформления визы.
Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране. В этом случае они будут оплачивать только налог при пересечении границы: 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.
каждый день
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$350
|Ребенок (2-12)
|$300
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петра
- Ущелье Сик
- Сокровищница Эль-Хазне
- Монастырь Эд-Дейр
- Римское Кардо
- Амфитеатр
- Некрополь
- Пустыня Вади Рам
Что включено
- Трансферы
- Входы
- Русскоговорящий гид в Петре
- Обед в Петре
- 1 ночь в кемпинге Вади Рам 3 (двухместное размещение)
- Завтрак в кемпинге
- Джип-тур по пустыне Вади Рам
Что не входит в цену
- Налог при пересечении границы 65$ на человека
- Виза 75$
- Дополнительное питание и напитки
- Личные расходы
- Русскоязычный гид на джип туре
Место начала и завершения?
Эйлат, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, что эта экскурсия предусматривает пересечение границы
- Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране, в этом случае туристы будут оплачивать только налог при пересечении границы 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maryna
7 сен 2023
Организация, гид и тд на Иорданской стороне были на высоте. Описания на русском на вашем сайте абсолютно не отражают программу. Вы не сообщаеие, что русскоязычный гид только в Петре, в результате человек пытался двое суток понять, что происходит. Потпудмтесь хотя бы скопировать описание тура с их сайта, чтобы люди понимали что ожидать.
З
Знаменщиков
4 сен 2023
В
ВИТАЛИЙ
14 ноя 2022
Недостатки: Долго едем, недолго смотрим. Неправильное соотношение.
В Петре гид хороший, но очень много говорит по телефону. Впрочем, такая беда не только у бедуинов.
Вади Рам потрясающее место, но опять-таки джип-тур только
В Петре гид хороший, но очень много говорит по телефону. Впрочем, такая беда не только у бедуинов.
Вади Рам потрясающее место, но опять-таки джип-тур только