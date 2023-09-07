Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)

Путешествие в Петру и Вади Рам: двухдневная экскурсия из Эйлата
Приглашаем вас отправится из Израиля в насыщенное путешествие по главным достопримечательностям Иордании.

Во время нашей двухдневной экскурсии вас ждет знакомство с древним городом Петра и осмотр его удивительных сооружений, а также джип-тур по необыкновенной пустыни Вади Рам, которая напоминает своими пейзажами другие планеты.

Мы позаботимся о вашем трансфере и пересечении границы, а от вас требуется только хорошее настроение!
4.3
3 отзыва
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Двухдневный тур в Петру и пустыню Вади Рам

День 1 - Петра

  • 09:20 - Сбор с отеля в Эйлате
  • 09:30 - Пересечение границы и выезд в Вади Муса
  • 11:30 - Начало экскурсии
  • 15:30 - Обед
  • 17:00 - Выезд в Вади Рам
  • 19:00 - Заселение в кемпинге и свободный вечер

День 2 - Вади Рам

  • 08:30 - Завтрак
  • 10:30 - Выезд на джип-тур
  • 14:00 - Выезд в Акабу
  • 15:00 - Пересечение границы и трансфер в гостиницу в Эйлате/аэропорт

Важная информация

Цена указана на одного человека и не включает доплату за одноместное размещение (около 80$). При заказе экскурсии на двоих человек стоимость составляет 350$ на человека. Если вы планируете путешествовать в компании из трех человек, предусмотрен трехместный номер. Рекомендуем уточнять цену у организатора.

При оформлении тура необходимо указать в форме заказа данные заграничных паспортов всех участников. Заказать тур можно не позднее чем за 2 дня до выезда, что необходимо для оформления визы.

Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране. В этом случае они будут оплачивать только налог при пересечении границы: 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы.

каждый день

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый$350
Ребенок (2-12)$300
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петра
  • Ущелье Сик
  • Сокровищница Эль-Хазне
  • Монастырь Эд-Дейр
  • Римское Кардо
  • Амфитеатр
  • Некрополь
  • Пустыня Вади Рам
Что включено
  • Трансферы
  • Входы
  • Русскоговорящий гид в Петре
  • Обед в Петре
  • 1 ночь в кемпинге Вади Рам 3 (двухместное размещение)
  • Завтрак в кемпинге
  • Джип-тур по пустыне Вади Рам
Что не входит в цену
  • Налог при пересечении границы 65$ на человека
  • Виза 75$
  • Дополнительное питание и напитки
  • Личные расходы
  • Русскоязычный гид на джип туре
Место начала и завершения?
Эйлат, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что эта экскурсия предусматривает пересечение границы
  • Туристы могут оформить визу самостоятельно в посольстве Иордании в своей стране, в этом случае туристы будут оплачивать только налог при пересечении границы 65$ + 15$ иорданский налог за отсутствие групповой визы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
M
7 сен 2023
Организация, гид и тд на Иорданской стороне были на высоте. Описания на русском на вашем сайте абсолютно не отражают программу. Вы не сообщаеие, что русскоязычный гид только в Петре, в результате человек пытался двое суток понять, что происходит. Потпудмтесь хотя бы скопировать описание тура с их сайта, чтобы люди понимали что ожидать.
З
4 сен 2023
В
14 ноя 2022
Недостатки: Долго едем, недолго смотрим. Неправильное соотношение.
В Петре гид хороший, но очень много говорит по телефону. Впрочем, такая беда не только у бедуинов.
Вади Рам потрясающее место, но опять-таки джип-тур только
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два часа. Экскурсовод хороший. но по русски не говорит, а по английски говорит плохо. Зато в совершенстве владеет арабским.
Утро в пустыне потрясающее. Советую встать на рассвете и погулять вокруг лагеря. Грандиозно. В Петре лучше переночевать, чтобы увидеть улицу фасадов

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