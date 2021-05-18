Всё о Герцлии

Полезная информация о Герцлии

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Местное время в Герцлии
23:3756
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаГерцлия
По-английскиHerzliya
Население города83 600 чел.
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота28 м. от уровня моря

Где находится Герцлия на карте

Популярные экскурсии в Герцлии

Иерусалим - у истоков религии. Из Герцлии
Иерусалим - у истоков религии. Из Герцлии
$
450
за чел.
Негев - путешествие во времени
Негев - путешествие во времени
$
500
за чел.
Бэйт Гуврин - мировое наследие
Бэйт Гуврин - мировое наследие
$
480
за чел.
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