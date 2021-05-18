Полезная информация о Герцлии
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Местное время в Герцлии
23:3756
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Герцлия
|По-английски
|Herzliya
|Население города
|83 600 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Где находится Герцлия на карте
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