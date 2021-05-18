Всё о Кирьят-Шмоне

Полезная информация о Кирьят-Шмоне

Что нужно знать о Кирьят-Шмоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кирьят-Шмоне
23:3802
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаКирьят-Шмона
По-английскиQiryat Shemona
Население города22 035 чел.
АэропортКирьят-Шемона KSW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота124 м. от уровня моря

Где находится Кирьят-Шмона на карте