Полезная информация о Кирьят-Шмоне
Что нужно знать о Кирьят-Шмоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кирьят-Шмоне
23:3802
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Кирьят-Шмона
|По-английски
|Qiryat Shemona
|Население города
|22 035 чел.
|Аэропорт
|Кирьят-Шемона KSW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|124 м. от уровня моря