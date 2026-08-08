Индивидуальная
до 6 чел.
Мертвое море и Река Иордан (С транспортом)
Начало: С места проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан (С транспортом)
Начало: С места проживания
Расписание: Ежедневно
$600 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мертвому морю
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