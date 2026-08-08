Найдено 2 экскурсии в Мертвом море на русском языке, цены от $550. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

8 часов Индивидуальная до 6 чел. Мертвое море и Река Иордан (С транспортом) Начало: С места проживания Расписание: Ежедневно $550 за всё до 6 чел. 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан (С транспортом) Начало: С места проживания Расписание: Ежедневно $600 за всё до 6 чел.

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