Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и реку Иордан.

Индивидуальная поездка к главным достопримечательностям окрестности и святым местам.

Посещение места крещения на реке Иордан (ритуал омовения в реке).

Вход на пляж 🏖️ Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать. Время выезда по просьбе клиента. Количество мест в машине - 6.