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Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан

GRT
GRT – Гид из Мертвого моря
Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан
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Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан
Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан

Что вы увидите

  • посещение места крещения на реке Иордан (ретуал омовения в реке). Вход на пляж Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья
  • навесы
  • душевые
  • лечебные грязи
  • море
  • бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар и ресторан для желающих пообедать.
Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и реку Иордан.
Индивидуальная поездка к главным достопримечательностям окрестности и святым местам.
Посещение места крещения на реке Иордан (ритуал омовения в реке).
Вход на пляж 🏖️ Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать. Время выезда по просьбе клиента. Количество мест в машине - 6.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • вход на оборудованный пляж
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 с места проживания
Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан
Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GRT
GRT
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Мертвое море и Река Иордан
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Мертвое море и Река Иордан