посещение места крещения на реке Иордан (ретуал омовения в реке). Вход на пляж Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья
навесы
душевые
лечебные грязи
море
бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар и ресторан для желающих пообедать.
Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и реку Иордан.
Индивидуальная поездка к главным достопримечательностям окрестности и святым местам.
Посещение места крещения на реке Иордан (ритуал омовения в реке).
Вход на пляж 🏖️ Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать. Время выезда по просьбе клиента. Количество мест в машине - 6.
Что входит
Услуги гида
транспорт
вход на оборудованный пляж
Что не входит
обед
Начало и место завершения
🚩 с места проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.