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Мертвое море и Река Иордан

GRT
GRT – Гид из Мертвого моря
Мертвое море и Река Иордан
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $105 за человека

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Мертвое море и Река Иордан
Мертвое море и Река Иордан

Что вы увидите

  • посещение места крещения на реке Иордан
  • Мертвое море
Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и реку Иордан. Данная цена включает машину и гида на 8 часов, посещение места крещения на реке Иордан (ритуал омовения в реке).
Вход на пляж 🏖️ Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • вход на оборудованный пляж
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 с места проживания
Мертвое море и Река Иордан
Мертвое море и Река Иордан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GRT
GRT
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