Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и реку Иордан. Данная цена включает машину и гида на 8 часов, посещение места крещения на реке Иордан (ритуал омовения в реке).

Вход на пляж 🏖️ Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать.