Что вы увидите
- посещение места крещения на реке Иордан
- Мертвое море
Частная экскурсия ⛳ на Мертвое море 🌊 и реку Иордан. Данная цена включает машину и гида на 8 часов, посещение места крещения на реке Иордан (ритуал омовения в реке).
Вход на пляж 🏖️ Мертвого моря (оборудован удобствами: стулья, навесы, душевые, лечебные грязи, море, бассейн детский и взрослый). На пляже есть бар 🍹 и ресторан для желающих пообедать.
Что входит
- Услуги гида
- транспорт
- вход на оборудованный пляж
Начало и место завершения
🚩 с места проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GRT
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