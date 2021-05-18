Всё о Назарете

Полезная информация о Назарете

Что нужно знать о Назарете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Назарете
23:3812
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаНазарет
По-английскиNazareth
Столица регионаНазарет является столицей региона
Население города64 800 чел.
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота504 м. от уровня моря

Где находится Назарет на карте

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200
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