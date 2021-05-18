Полезная информация о Назарете
Что нужно знать о Назарете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Назарете
23:3812
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Назарет
|По-английски
|Nazareth
|Столица региона
|Назарет является столицей региона
|Население города
|64 800 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|504 м. от уровня моря
Где находится Назарет на карте
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