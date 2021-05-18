Полезная информация о Нетании
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Местное время в Нетании
23:3817
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Нетания
|По-английски
|Netanya
|Население города
|171 676 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|38 м. от уровня моря
Где находится Нетания на карте
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Популярные экскурсии в Нетании
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