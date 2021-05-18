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Полезная информация о Нетании

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Местное время в Нетании
23:3817
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаНетания
По-английскиNetanya
Население города171 676 чел.
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота38 м. от уровня моря

Где находится Нетания на карте

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Популярные экскурсии в Нетании

Иерусалим - у истоков религии. Из Нетании
Иерусалим - у истоков религии. Из Нетании
$
500
за чел.
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Негев - путешествие во времени
$
550
за чел.
Бэйт Гуврин - мировое наследие
Бэйт Гуврин - мировое наследие
$
500
за чел.
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