Еще несколько необычных экскурсий в Тель-Авиве

  1. Израиль
  2. Тель-Авив
  3. Экскурсии

Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором

Kirill S.
Kirill S. – Гид из Тель-Авива
Паломническая экскурсия ⛳ на север Израиля к истоку священной для всех последователей христианства реки Иордан – месту, где согласно библейской летописи, Иисус Христос проводил обряд крещения своих учеников.

Вас ждет увлекательное путешествие по древним городам и поселениям, которые связаны с жизнью Сына Божьего и упоминаются в Библии.
Задать вопрос
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Это увлекательное путешествие на север Израиля к истоку реки Иордан, в ходе которого мы побываем в наиболее известных местах, связанных с жизнью Иисуса Христа и упоминаемых в Библии: Кана Галилейская, Озеро Кинерет, Мигдаль (родной город 🏙️ Марии Магдалины), Капернаум, где Христос жил и совершил большинство своих чудес, Гора Преображения (гора Тавор или Фавор) и другие места.
Важнейшим местом нашего путешествия будет исток некогда великой реки Иордан, где Иисус крестил своих учеников и они крестили других. Сам обряд крещения проведёт пастор одной из Израильских Мессианских Церквей.
Вы сможете получить видео запись этого прекрасного события на диске DVD.
Начало и место завершения
🚩 Tel Aviv Center - Savidor
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kirill S.
Kirill S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Тель-Авиве

Полюбить настоящий Тель-Авив
От 75
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив
76 отзывов
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Тель-Авив для своих
86
2.5 часа
Тель-Авив для своих
31 отзыв
Исследовать главные и секретные места солнечного города на дружеской прогулке
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
$54
8 часов
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
18 отзывов
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
$45
10 часов
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
13 отзывов
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
$54
6 часов
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
12 отзывов
Тайны старого Яффо
75
2 часа
Тайны старого Яффо
10 отзывов
Узнать историю 4000-летнего города, увидеть скалу, где спасли Андромеду, и первый еврейский квартал