Еще несколько необычных экскурсий в Тель-Авиве

Это увлекательное путешествие на север Израиля к истоку реки Иордан, в ходе которого мы побываем в наиболее известных местах, связанных с жизнью Иисуса Христа и упоминаемых в Библии: Кана Галилейская, Озеро Кинерет, Мигдаль (родной город 🏙️ Марии Магдалины), Капернаум, где Христос жил и совершил большинство своих чудес, Гора Преображения (гора Тавор или Фавор) и другие места.

Важнейшим местом нашего путешествия будет исток некогда великой реки Иордан, где Иисус крестил своих учеников и они крестили других. Сам обряд крещения проведёт пастор одной из Израильских Мессианских Церквей.

Вы сможете получить видео запись этого прекрасного события на диске DVD.