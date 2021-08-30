Часто проходя по улицам Яффо и Тель-авива мы даже не подозреваем о том, что эти улицы некогда были свидетелями удивительных событий, которые происходили здесь. От истории города, что ведет свою летопись уже больше 5000 лет до новейшей истории улиц, где когда то жили отцы основатели города Тель-Авив и дома Дизенгофа, где была подписана Декларация независимости Израиля. В эту атмосферу и события мы мы погрузились благодаря экскурсоводу Ольге, ее интересному рассказу. Теперь я смотрю на этот город совсем другими глазами. Огромное спасибо за потрясающую экскурсию в прошлое и настоящее, за интересно проведенное время.

М Марина 5

Экскурсия хорошая, повезло с гидом-водителем, по пути мы проезжали несколько городов. Гид рассказывал истории города и горожан, некоторые исторические факты, и другую информацию, которую не найдёшь в путеводителе. И все это легко, интересно, с юмором. Поездка туда-обратно была быстрой и комфортной. В СПА Эйн-Геди раздевалки с туалетами и душевыми, из них выход к сероводородным ваннам. На улице бассейн с лежаками, чуть дальше ящики с грязями и там же душ с сероводородами и второй с пресной водой. До мертвого моря тракторон каждые 20 минут. У моря зонты и стулья пластиковые, лежаков нет. Вход в море удобный, есть канат и поручни. С собой надо взять полотенце, коралловые тапки для входа в море, питьевую воду, обед. Если не взяли - все можно купить на территории комплекса. Есть платная камера хранения.