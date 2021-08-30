Все экскурсии в Тель-Авиве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тель-Авиве – доступно 60 экскурсий на 2021 год, 211 ⭐ отзывов, цены от $42. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тель-Авиве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
$180
за 1-5 чел.
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Индивидуальная экскурсия
2ч
$275
за 1-5 чел.
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Тайны старого Яффо
Узнать историю 4000-летнего города, увидеть скалу, где спасли Андромеду, и первый еврейский квартал
Индивидуальная экскурсия
8ч
$450
за 1-7 чел.
каждый день
Индивидуальная экскурсия
2ч
€75
за 1-10 чел.
Полюбить настоящий Тель-Авив
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
6ч
$54
за 1 чел.
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
Вас ждёт экскурсия по легендарным местам, связанных с библейскими событиями и жизнью Иисуса Христа
понедельник, вторник, четверг и суббота в 07:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-4 чел.
Город, который никогда не спит
Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей
Индивидуальная экскурсия
8ч
$500
за 1-5 чел.
Бегущие по волнам - Яффа, Кесария и Хайфа
На индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми красивыми и древними местами на севере современного...
по договоренности
8ч
€45
за 1 чел.
В Иерусалим из Тель-Авива: христианские святыни
Полюбоваться городом с Елеонской горы, посетить ветхозаветные святыни и узнать историю страны
во вторник, четверг и субботу в 07:30
Индивидуальная экскурсия
7ч
$236
за 1 чел.
Тель-Авив - один день в лучшем городе
Индивидуальная прогулка для небольшой группы позволит вам проникнуться атмосферой уникального города...
8ч
€49
за 1 чел.
Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря
День красоты и релакса на морском пляже и в горячих природных источниках
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$560
за 1-7 чел.
Еврейские святыни Иерусалима
Я отвезу вас на комфортабельном автомобиле в Иерусалим, где мы увидим самые главные иудейские святыни...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-3 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Проехать по библейским местам, узнать о чудесах Христа и совершить омовение в Иордане
Индивидуальная экскурсия
8ч
$260
за 1 чел.
Иерусалим - город Бога
Я покажу вам главные святыни Иерусалима для всех верующих христиан, иудеев и исламистов
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€200
за 1-8 чел.
Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Побывать там, куда не заходят туристы, и открыть историю палестинского города
Индивидуальная экскурсия
8ч
$250
за 1 чел.
Нетипичный Иерусалим
Если вы посмотрели все святые места Иерусалима, то проведите день на прогулке по совершенно иному городу...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Тель-Авив с ветерком!
Прокатиться на велосипеде по переулкам Яффы и узнать его секреты
Индивидуальная экскурсия
10ч
$797
за 1 чел.
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Паломническая экскурсия на север Израиля к истоку священной для всех последователей христианства реки...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€125
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Ришон-ле-Цион!
Авто-пешеходная экскурсия по самым красивым и интересным местам респектабельного израильского города
Индивидуальный трансфер
2ч
$75
за 1-4 чел.
Трансфер в / из Бен-Гурион Аэропорт из / в Тель-Авива
Позаботьтесь о трансфере в незнакомой стране заблаговременно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€182
за 1-10 чел.
«Холм весны», или Тель-Авив — приятно познакомиться!
Столетняя история города на прогулке за 2, 5 часа
16ч
$350
за 1 чел.
Экскурсия в Петру из Эйлата + трансфер из Тель-Авива
Приглашаем вас отправится на один день в Иорданию и посетить древний город Петра - одно из семи новых...
Среда. пятница
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€180
за 1-10 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
Тель-Авив от исторического центра до хипстерского квартала и неизведанные уголки древнего города
8ч
$54
за 1 чел.
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
Согласно легенде Иисус родился в Вифлееме в Пещере Рождества
ежедневно кроме четверга в 07:00
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Последние отзывы «Экскурсии Тель-Авива»
- Отзыв на: Тайны старого ЯффоААлина30 августа 2021Экскурсия пролетела на одном дыхании! Ольге огромное спасибо:)
- Отзыв на: Тайны старого Яффоננטליה18 июля 2021Часто проходя по улицам Яффо и Тель-авива мы даже не подозреваем о том, что эти улицы некогда были свидетелями удивительных событий, которые происходили здесь. От истории города, что ведет свою летопись уже больше 5000 лет до новейшей истории улиц, где когда то жили отцы основатели города Тель-Авив и дома Дизенгофа, где была подписана Декларация независимости Израиля. В эту атмосферу и события мы мы погрузились благодаря экскурсоводу Ольге, ее интересному рассказу. Теперь я смотрю на этот город совсем другими глазами. Огромное спасибо за потрясающую экскурсию в прошлое и настоящее, за интересно проведенное время.
- ММарина13 марта 2020Экскурсия хорошая, повезло с гидом-водителем, по пути мы проезжали несколько городов. Гид рассказывал истории города и горожан, некоторые исторические факты, и другую информацию, которую не найдёшь в путеводителе. И все это легко, интересно, с юмором. Поездка туда-обратно была быстрой и комфортной. В СПА Эйн-Геди раздевалки с туалетами и душевыми, из них выход к сероводородным ваннам. На улице бассейн с лежаками, чуть дальше ящики с грязями и там же душ с сероводородами и второй с пресной водой. До мертвого моря тракторон каждые 20 минут. У моря зонты и стулья пластиковые, лежаков нет. Вход в море удобный, есть канат и поручни. С собой надо взять полотенце, коралловые тапки для входа в море, питьевую воду, обед. Если не взяли - все можно купить на территории комплекса. Есть платная камера хранения.
- ССвета12 марта 2020Нам было комфортно и интересно. Продлили экскурсию ещё на пару часов. Прогулка получилась насыщенная.
- Отзыв на: Иерусалим и Вифлеем: земной путь ХристаААлександр11 марта 2020Были первый раз, основная задача была посмотреть Иерусалим. Вифлеем в последний момент закрыли на карантин. Агентство оперативно заменило нам тур на "Иерусалим - город трех религий". Было интересно и содержательно для первого знакомства с местностью.
- ННаталия11 марта 2020Хочу поблагодарить Иру за чудесный день, проведенный в Галилее. Большая часть экскурсии прошла в дороге, но могу сказать оно того стоило. Много интересной информации об истории страны, религий, быта израильтян. Ира учла все наши пожелания, обстоятельства. Нам удалось выехать позже, но все равно успеть во все достопримечательности, искупаться в Йордане, поужинать в приятной компании. Благодарю!
- ММихаил9 марта 2020Лёка - легкая в общении, приятный, профессиональный собеседник, знающий и любящий Тель Авив. Информацию получили не только по истории Израиля, но и о современной жизни страны. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендуем!
- Отзыв на: От Старого Яффо к новому Тель-АвивуААлександр28 февраля 2020С удовольствием рекомендуем экскурсию с Константином! Константин - грамотный рассказчик, обладающий прекрасной эрудицией и глубоким знанием истории. Что для меня очень важно, слушать и задавать вопросы одно удовольствие! Прогулку и рассказ Константин прекрасно подстроил под наши интересы моментально при встрече. После экскурсии помог определиться с планом поездки, которому мы с удовольствием последовали! Были семьей с двумя детьми, 8 и 13 лет. Выражаем Константину огромную благодарность от нашей семьи и желаем успехов!
- Отзыв на: На север Израиля — Кейсария, Хайфа, АккоТТатьяна28 февраля 2020Всё очень понравилось, экскурсовод замечательный. Спасибо!
- ООльга26 февраля 2020Чудесная, искренная, любящая свою страну и свой город Lyoka!