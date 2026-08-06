читать дальше уменьшить не нудно и очень живо. Даже, когда время истекло, Лада не бросила нас на "произвол судьбы", а довела нас до нужного нам местоположения. Мои гости из Белоруссии были в восторге. Рекомендую от всей души

Лада удивительный рассказчик. Прожив много лет в Израиле, некоторые места увидела впервые, не говоря уже об увлекательных, ярких историй. Все