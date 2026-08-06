Сейчас актуально
Индивидуальная
до 4 чел.
Город, который никогда не спит
Тель-Авив - это не только пляжи и архитектура, но и уникальная атмосфера, где Восток встречается с Западом. Присоединяйтесь к увлекательной прогулке
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €298 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
Откройте для себя уникальные истории Яффо, прогуливаясь по его рынкам и улочкам. Узнайте о жизни местных жителей и знаменитостей
Начало: У Часовой Башни
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться
Погрузитесь в историю Тель-Авива, прогуливаясь по его улицам. Узнайте, как создавался город, и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €298 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны старого Яффо
Узнайте, как древний Яффо переплетается с современным Тель-Авивом. Откройте для себя музеи, легенды и знаковые места этого удивительного города
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €317 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Тель-Авиве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 02:00
10 авг в 00:00
от €99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Две винодельни и пикник
Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по винодельням Израиля. Дегустация вина, вкуснейшие блюда и потрясающие виды на закате ждут вас
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €1250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
Путешествие к сердцу христианства: Иерусалим и Вифлеем ждут вас! Узнайте тайны древних святынь и насладитесь атмосферой вечности
Начало: От вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €650 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
17 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от €270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тель-Авив
Путешествие по Тель-Авиву: старинный Яффо, уютный Неве Цедек и знаменитый бульвар Ротшильда ждут вас. Ощутите дух города и его уникальную атмосферу
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
Погрузитесь в атмосферу старого Тель-Авива, исследуя район Аджами. Откройте для себя его архитектуру и историю, скрытую от глаз большинства туристов
Начало: В порту Яффо
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан (на вашем авто)
Отправьтесь в незабываемое путешествие по библейским местам Галилеи. Вас ждут святыни Назарета, чудеса Капернаума и освящённые воды Иордана
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тель-Авив
Путешествие сквозь время: от извилистых улочек Яффо до современных кварталов. Почувствуйте дух города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: Возле Часовой башни в Яффо
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бней-Брак. Знакомство с ортодоксальным укладом жизни Израиля
Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от €470 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Откройте для себя зелёные тайны Тель-Авива! Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными растениями ждут вас
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от €298 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тель-Авив с ветерком
Прокатитесь по Тель-Авиву на велосипеде, открывая для себя его исторические уголки и современные достопримечательности. Узнайте больше о городе, который не спит
Начало: У часовой башни в Яффо
Завтра в 18:30
10 авг в 18:30
от €257 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Начало: Ул. Луи Пастер 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$32 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авив
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона или отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Аудиогид
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Начало: Ул. Аллеби 60 - Площадь Маген Давид
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
$26 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
Начало: Ваш отель и по договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
$300 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Петру из Тель Авива
Начало: Аэропорт Эйлат
Расписание: Пн,Ср
10 авг в 06:30
12 авг в 06:30
$380 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Завтра в 17:30
10 авг в 17:30
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в парк Сафари
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$335 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
От легенд Яффо к ритму Тель-Авива
Парящий апельсин, утопические идеи, традиции и свобода
Начало: В Яффо
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
10 авг в 10:00
14 авг в 10:00
€140 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса вокруг Галилейского моря
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$775 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тель-Авива - к Мёртвому морю и крепости Масада (на вашем автомобиле)
Побывать в местах из евангельских текстов и узнать о природе и инженерных чудесах Иудейской пустыни
Начало: В пределах Тель-Авива
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Почти дикий Тель-Авив: путешествие в парк «Сафари»
Откройте для себя уникальный зоологический центр в Тель-Авиве, где сотни животных живут в естественной среде. Потрясающее приключение для всей семьи
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Тель-Авива - в Кейсарию Маритима, Хайфу и Зихрон Яков (на вашем авто)
Погрузитесь в историю и культуру Средиземноморья, посетив Кейсарию, Хайфу и Зихрон Яков. Узнайте о наследии римлян и крестоносцев
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бульвар Иерусалима в Яффо: архитектура, люди, истории и тайны
Погрузитесь в атмосферу Яффо, исследуя Иерусалимский бульвар и его окрестности. Узнайте о людях и местах, которые делают этот район уникальным
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Тель-Авив полон интереснейших достопримечательностей, в первую очередь это Старый Яффа, замечательная набережная и чистейшие пляжи прилегающие к ней, бесконечное множество музеев и современных галерей, модные бутики и рестораны района Неве-Цедек и конечно же Старый порт
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Григорий прекрасный рассказчик с огромным обьемом знаний. Любой вопрос (по истории, религии или современной жизни) получал быстрый и качественный ответ.
Вам был полезен этот отзыв?
Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Ладой, мы всегда заказываем индивидуальные экскурсии через Трипстер и нам есть с чем
+5
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Рекомендую, впечатления и воспоминания, огромное спасибо, до следующей встречи!
Вам был полезен этот отзыв?
N
Замечательная экскурсия!
Лада провела ее на одном дыхании, много интересной информации об истории, культуре и традициях народа Израиля. Маршрут адаптровался под мои вопросы, я узнал очень много о Яффо, о котором раньше думал по-другому.
Большое спасибо!
Лада провела ее на одном дыхании, много интересной информации об истории, культуре и традициях народа Израиля. Маршрут адаптровался под мои вопросы, я узнал очень много о Яффо, о котором раньше думал по-другому.
Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Лада удивительный рассказчик. Прожив много лет в Израиле, некоторые места увидела впервые, не говоря уже об увлекательных, ярких историй. Все
Вам был полезен этот отзыв?
С
Поездка оставила только хорошие впечатления. Огромное спасибо водителю — сервис был на высоте, видно что реально специалист своего дела. Вообще все прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Действительно надежный трансфер в Тель-Авиве. Встретили вовремя, приехали пораньше, все четко и качественно! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Я приехала немного раньше, чем планировала, поездка от Тель-Авива до Бен-Гуриона оказалась быстрой и комфортной. В общем, впечатления хорошие, никаких нареканий не возникло.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Замечательная прогулка по Яффо с интересными историями и легендами этого древнего города
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная, очень насыщенная экскурсия. Места, которые посетили, великолепные.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 161 отзыв в Тель-Авиве
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву
Самые популярные экскурсии в Тель-Авиве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Тель-Авиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в августе 2026
Сейчас в Тель-Авиве можно забронировать 41 экскурсию от 26 до 1250. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Ищете увлекательные экскурсии в Тель-Авиве? Наша подборка экскурсий на русском языке позволит вам глубже познакомиться с уникальной культурой и историей этого солнечного города. Отправляйтесь в путешествие по живописным уголкам, наслаждайтесь богатым наследием и современными достопримечательностями Израиля прямо из Тель-Авива