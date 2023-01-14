Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан (на вашем авто)
Отправьтесь в незабываемое путешествие по библейским местам Галилеи. Вас ждут святыни Назарета, чудеса Капернаума и освящённые воды Иордана
Путешествие по Галилее открывает перед вами двери в евангельские времена. В Назарете вы увидите Базилику Благовещения и узнаете о непорочном зачатии. В Кане Галилейской вас ждёт церковь на месте первого чуда Христова. Галилейское море подарит виды, вдохновлявшие апостолов. В Капернауме вы ощутите атмосферу проповедей Иисуса. Табха и Иордан дополнят картину святых мест, где можно совершить омовение в святой воде
В центре города возвышается один из самых больших католических храмов Ближнего Востока — Базилика Благовещения. Вы увидите горницу Девы Марии и мозаичные изображения Богородицы удивительной красоты. Я расскажу об истории здания и отмечу необычные детали интерьера.
Кана Галилейская
Далее мы отправимся в древнее поселение, расположенное на месте, где Христос совершил первое чудо. Вы посетите церковь, возведенную на месте библейского события, узнаете о старинных традициях местных жителей, а по дороге восхититесь незабывамым ладшафтом галилейских гор.
Святая вода
Мы подъедем к Галилейскому морю. Спустившись на 212 метров ниже уровня мирового океана в континентальный разлом, вы полюбуетесь берегами тех вод, по которым Христос и Св. Петр ходили «аки посуху». Мы насладимся живописным видом Голанских высот, а после осмотрим руины Капернаума — города, в котором проповедовал Иисус Христос.
Табха
Вы побываете на месте первосвященства Петра, рядом с местом, где произошло чудо преумножения хлебов и рыб, и увидите гору Блаженств, знаменитую нагорной проповедью. А последней точкой маршрута станет река Иордан, которую освятил когда-то Христос. Здесь желающие могут совершить омовение в Святой воде и на закате преображенными вернуться в Тель-Авив. Также на обратном пути мы можем сделать фото-стоп на великолепной смотровой площадке с видом на всю Иорданскую долину.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем авто
Для посещения церквей необходима скромная одежда
По желанию можно продлить экскурсию, организовав ночлег в городе Тверия, и на второй день посетить другие локации и достопримечательности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 65 туристов
Я лицензированный гид по Израилю и вот уже более 20 лет провожу экскурсии по всем его регионам. Мои авторские экскурсии чаще всего — совместное творчество, сопричастность месту, времени, эпохе. Погружение в мир ощущений и осознание этого мира в себе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иван
Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов у дверей нашей квартиры в Хайфа. За все это время читать дальшеуменьшить
мы посетили очень много интересных мест, о которых до этого даже и не слышали. У Ирины составлен отличный маршрут, мы успели посетить все места до их закрытия, и главное в наименее загруженное и красивое время. Весь путь Ирина интересно рассказывала про историю мест и людей Израиля, про их взаимоотношения как в древности, так и сейчас. Рассказ был интересен не только взрослым, но и детям! Спасибо Ирина!
+1
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Э
Эльвира.Эдуард
Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и услышанного! Глубокие знания истории, интересные рассказы, ощущение погружения в те времена- это подарок нам от Израиля через Ирину! Спасибо огромное! С Ириной не хотелось расставаться, а это значит, что мы приедем сюда ещё. И думаем не раз))
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К
Ксения
Ирина прекрасный экскурсовод и очень приятный собеседник, провели с ней весь день, узнали много нового и интересного, посетили множество мест, погрузились в историю жизни Иисуса, а также узнали о современной жизни Израиля. Спасибо большое!
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Н
Наталия
Хочу поблагодарить Иру за чудесный день, проведенный в Галилее. Большая часть экскурсии прошла в дороге, но могу сказать оно того стоило. Много интересной информации об истории страны, религий, быта израильтян. Ира учла все наши пожелания, обстоятельства. Нам удалось выехать позже, но все равно успеть во все достопримечательности, искупаться в Йордане, поужинать в приятной компании. Благодарю!
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N
Nina
Лучший экскурсовод, которого можно себе представить) потрясающая эрудиция, эмпатия, харизма, глубочайшее знание истории Иерусалима. Экскурсия была 2 года назад, а мы до сих пор с теплотой вспоминаем 10 часов беседы, которую не хотелось заканчивать ☺️☺️☺️
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Борис
Великолепная экскурсия! Мама осталась очень довольна. Она была первый раз в Израиле и осталась под впечатлением от экскурсии. Ирина организовала комфортный автомобиль с водителем, экскурсия прошла интересно и познавательно! Могу смело рекомендовать!
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