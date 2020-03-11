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  4. Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан

Проехать по библейским местам, узнать о чудесах Христа и совершить омовение в Иордане

Ирина
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Ирина – ваш гид
По долине Армагеддон — в горы Назарета! Вас ждет погружение в евангельские времена.

Мы посетим место непорочного зачатия и места чудес Христовых.

Я расскажу вам об удивительных историях и преданиях поселений с древними названиями.

Вы узнаете о современных традициях библейской земли и прикоснетесь к святыням, с детства вам знакомым своими названиями.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
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Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан

Что вас ожидает

Легендарный Назарет
В центре города возвышается один из самых больших католических храмов Ближнего Востока — Базилика Благовещения. Вы увидите горницу Девы Марии и мозаичные изображения Богородицы удивительной красоты. Я расскажу об истории здания и отмечу необычные детали интерьера.

Кана Галилейская
Далее мы отправимся в древнее поселение, расположенное на месте, где Христос совершил первое чудо. Вы посетите церковь, возведенную на месте библейского события, узнаете о старинных традициях местных жителей, а по дороге восхититесь незабывамым ладшафтом галилейских гор.

Святая вода
Мы подъедем к Галилейскому морю. Спустившись на 212 метров ниже уровня мирового океана в континентальный разлом, вы полюбуетесь берегами тех вод, по которым Христос и Св. Петр ходили «аки посуху». Мы насладимся живописным видом Голанских высот, а после осмотрим руины Капернаума — города, в котором проповедовал Иисус Христос.

Табха
Вы побываете на месте первосвященства Петра, рядом с местом, где произошло чудо преумножения хлебов и рыб, и увидите гору Блаженств, знаменитую нагорной проповедью. А последней точкой маршрута станет река Иордан, которую освятил когда-то Христос. Здесь желающие могут совершить омовение в Святой воде и на закате преображенными вернуться в Тель-Авив. Также на обратном пути мы можем сделать фото-стоп на великолепной смотровой площадке с видом на всю Иорданскую долину.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля в Тель-Авиве или другом городе (кроме Эйлата) и доставим обратно после экскурсии
  • Транспорт и услуги водителя оплачиваются отдельно — от 300 до 350 евро. Экскурсия проходит на автомобиле Mazda CX. Если вас больше трех человек, мы арендуем другой автомобиль за дополнительную стоимость.
  • Для посещения церквей необходима скромная одежда
  • Возьмите с собой головные уборы, питьевую воду и удобную обувь
  • По желанию можно продлить экскурсию, организовав ночлег в городе Тверия, и на второй день посетить другие локации и достопримечательности
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Я лицензированный экскурсовод по Израилю и вот уже более 20 лет провожу экскурсии по всем его регионам. С радостью подберу для вас индивидуальный маршрут! Мои авторские экскурсии чаще всего — совместное творчество, сопричастность месту, времени, эпохе. Погружение в мир ощущений и осознания этого мира в себе!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Хочу поблагодарить Иру за чудесный день, проведенный в Галилее. Большая часть экскурсии прошла в дороге, но могу сказать оно того стоило. Много интересной информации об истории страны, религий, быта израильтян. Ира учла все наши пожелания, обстоятельства. Нам удалось выехать позже, но все равно успеть во все достопримечательности, искупаться в Йордане, поужинать в приятной компании. Благодарю!

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