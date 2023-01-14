Путешествие по Галилее открывает перед вами двери в евангельские времена. В Назарете вы увидите Базилику Благовещения и узнаете о непорочном зачатии. В Кане Галилейской вас ждёт церковь на месте первого чуда Христова. Галилейское море подарит виды, вдохновлявшие апостолов. В Капернауме вы ощутите атмосферу проповедей Иисуса. Табха и Иордан дополнят картину святых мест, где можно совершить омовение в святой воде

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легендарный Назарет

В центре города возвышается один из самых больших католических храмов Ближнего Востока — Базилика Благовещения. Вы увидите горницу Девы Марии и мозаичные изображения Богородицы удивительной красоты. Я расскажу об истории здания и отмечу необычные детали интерьера.

Кана Галилейская

Далее мы отправимся в древнее поселение, расположенное на месте, где Христос совершил первое чудо. Вы посетите церковь, возведенную на месте библейского события, узнаете о старинных традициях местных жителей, а по дороге восхититесь незабывамым ладшафтом галилейских гор.

Святая вода

Мы подъедем к Галилейскому морю. Спустившись на 212 метров ниже уровня мирового океана в континентальный разлом, вы полюбуетесь берегами тех вод, по которым Христос и Св. Петр ходили «аки посуху». Мы насладимся живописным видом Голанских высот, а после осмотрим руины Капернаума — города, в котором проповедовал Иисус Христос.

Табха

Вы побываете на месте первосвященства Петра, рядом с местом, где произошло чудо преумножения хлебов и рыб, и увидите гору Блаженств, знаменитую нагорной проповедью. А последней точкой маршрута станет река Иордан, которую освятил когда-то Христос. Здесь желающие могут совершить омовение в Святой воде и на закате преображенными вернуться в Тель-Авив. Также на обратном пути мы можем сделать фото-стоп на великолепной смотровой площадке с видом на всю Иорданскую долину.

Организационные детали