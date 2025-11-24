Мои заказы

Экскурсия к месту, где родился Иисус Христос

Узнайте тайны Вифлеема и посетите храм Рождества Христова. Откройте для себя чудеса, которые скрывает этот древний город
Путешествие в Вифлеем - это уникальная возможность прикоснуться к истории и религии.

Посетители увидят базилику Рождества Христова, узнают о значении Вифлеемской Звезды и смогут помолиться у иконы Богоматери Вифлеемской. Экскурсия предлагает не только исторические знания, но и духовное обогащение.

Путешествие организовано с комфортом и профессионализмом, что делает его доступным для всех желающих

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение места рождения Иисуса
  • 🙏 Молитва у иконы Богоматери
  • 🕊 Погружение в духовную атмосферу
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Узнать историю Вифлеема
Экскурсия к месту, где родился Иисус Христос© Олег
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя22
ноя28
ноя5
дек6
дек12
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Базилика Рождества Христова
  • Чудотворная икона Богоматери Вифлеемской
  • Серебряная звезда

Описание экскурсии

Приглашаю вас в Вифлеем, где переплетаются древние предания и современная жизнь! Вы прочувствуете уникальную атмосферу города и погрузитесь в его историю.

Итак, вы увидите:

  • паломнический центр в Вифлееме
  • базилику Рождества Христова
  • чудотворную икону Богоматери Вифлеемской
  • серебряную звезду, отмечающую точку рождения Иисуса

Вы услышите:

  • почему Чудотворная икона Богоматери Вифлеемской считается особенной и какую тайну хранит её улыбка
  • как Вифлеемская Звезда стала символом христианства
  • почему расположение звезды имеет важное духовное значение

Примерный тайминг экскурсии:

  • дорога из Тель-Авива в Вифлеем — 1,5 часа
  • встреча с сотрудниками паломнического центра и знакомство с традициями — 30 мин.
  • обзорная экскурсия по Вифлеему — 30 мин.
  • экскурсия по храмовому Комплексу Рождества — от 1 часа до 1,5 часов
  • дорога в Тель-Авив — около 2 часов

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне KIA Carnival 2024 г. в.
  • Общая продолжительность экскурсии — 5-6 часов (в зависимости от трафика и очередей)
  • Программа проходит совместно с гидами и организаторами из Палестинской автономии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организаторам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Тель-Авиве
Шалом Алейхем! Мир вам! Я — дипломированный экскурсовод Министерства туризма Израиля с лицензионным туристическим автотранспортом. А если менее официально, то я просто русский израильтянин, который влюблён в нашу маленькую, но невероятно богатую чудесными историями и историческими фактами страну. Друзья, приглашаю вас в маленький, но такой необъятный и великолепный Израиль! Всегда к вашим услугам, Олег.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Тель-Авива

