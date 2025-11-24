Олег — ваш гид в Тель-Авиве

Шалом Алейхем! Мир вам! Я — дипломированный экскурсовод Министерства туризма Израиля с лицензионным туристическим автотранспортом. А если менее официально, то я просто русский израильтянин, который влюблён в нашу маленькую, но невероятно богатую чудесными историями и историческими фактами страну. Друзья, приглашаю вас в маленький, но такой необъятный и великолепный Израиль! Всегда к вашим услугам, Олег.