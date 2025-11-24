Путешествие в Вифлеем - это уникальная возможность прикоснуться к истории и религии.
Посетители увидят базилику Рождества Христова, узнают о значении Вифлеемской Звезды и смогут помолиться у иконы Богоматери Вифлеемской. Экскурсия предлагает не только исторические знания, но и духовное обогащение.
Путешествие организовано с комфортом и профессионализмом, что делает его доступным для всех желающих
Посетители увидят базилику Рождества Христова, узнают о значении Вифлеемской Звезды и смогут помолиться у иконы Богоматери Вифлеемской. Экскурсия предлагает не только исторические знания, но и духовное обогащение.
Путешествие организовано с комфортом и профессионализмом, что делает его доступным для всех желающих
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение места рождения Иисуса
- 🙏 Молитва у иконы Богоматери
- 🕊 Погружение в духовную атмосферу
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 📜 Узнать историю Вифлеема
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Базилика Рождества Христова
- Чудотворная икона Богоматери Вифлеемской
- Серебряная звезда
Описание экскурсии
Приглашаю вас в Вифлеем, где переплетаются древние предания и современная жизнь! Вы прочувствуете уникальную атмосферу города и погрузитесь в его историю.
Итак, вы увидите:
- паломнический центр в Вифлееме
- базилику Рождества Христова
- чудотворную икону Богоматери Вифлеемской
- серебряную звезду, отмечающую точку рождения Иисуса
Вы услышите:
- почему Чудотворная икона Богоматери Вифлеемской считается особенной и какую тайну хранит её улыбка
- как Вифлеемская Звезда стала символом христианства
- почему расположение звезды имеет важное духовное значение
Примерный тайминг экскурсии:
- дорога из Тель-Авива в Вифлеем — 1,5 часа
- встреча с сотрудниками паломнического центра и знакомство с традициями — 30 мин.
- обзорная экскурсия по Вифлеему — 30 мин.
- экскурсия по храмовому Комплексу Рождества — от 1 часа до 1,5 часов
- дорога в Тель-Авив — около 2 часов
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне KIA Carnival 2024 г. в.
- Общая продолжительность экскурсии — 5-6 часов (в зависимости от трафика и очередей)
- Программа проходит совместно с гидами и организаторами из Палестинской автономии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организаторам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Тель-Авиве
Шалом Алейхем! Мир вам! Я — дипломированный экскурсовод Министерства туризма Израиля с лицензионным туристическим автотранспортом. А если менее официально, то я просто русский израильтянин, который влюблён в нашу маленькую, но невероятно богатую чудесными историями и историческими фактами страну. Друзья, приглашаю вас в маленький, но такой необъятный и великолепный Израиль! Всегда к вашим услугам, Олег.Задать вопрос
Входит в следующие категории Тель-Авива
Похожие экскурсии из Тель-Авива
Индивидуальная
до 10 чел.
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Тель-Авива
Откройте для себя зелёные тайны Тель-Авива! Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными растениями ждут вас
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
20 ноя в 15:00
21 ноя в 08:00
от €129 за человека