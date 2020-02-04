31 отзыв оставили туристы

Тель-Авив вчера и сегодня Тель-Авив — это самый известный и современный город 🏙️ Израиля. Я расскажу интересные факты о его истории 📖 и культуре. Помогу понять менталитет и быт израильтян. А также подскажу, как провести отпуск в Тель-Авиве не только на море 🌊, и покажу свои любимые места. Итак, в программе:
Яффо — вы погуляете по Старому городу, посмотрите на Часовую башню, старую арабскую архитектуру и блошиные рынки.
Квартал удачи — в центре Яффо есть 12 улиц, названных в честь знаков зодиаков. Вы найдете улицы, соответствующие вашему гороскопу, и загадаете там желание.
Портовая набережная — вы пройдетесь вдоль моря, понаблюдаете за ожидающими улова рыбаков приморскими кошками и, при желании, купите креветок в ангаре яффского порта.
Старая станция поезда — вы увидите первую железнодорожную станцию, соединявшую Яффо и Иерусалим и узнаёте, как она получила вторую жизнь.
Неве Цедек — мы поблуждаем уютными улочками красивого и тихого исторического района с малоэтажными домами, элитными галереями и дорогими ресторанами.
Бульвар Ротшильда — первый и центральный бульвар Тель-Авива длиной в несколько километров. Мы пройдем его часть, а я расскажу, как зарождался Тель-Авив и чем он живет сейчас.
Музей независимости — вы увидите здание, где была провозглашена независимость Израиля в 1948 году. Это самое важное место в стране, где я обязательно поделюсь историей возникновения государства.
Кому подойдет экскурсия
Любителям неформальных прогулок и тем, кому интересна история и современность города. Для меня главное в путешествии — в свободном темпе блуждать по улицам и смотреть по сторонам. Я не сторонник музейных экскурсий. Прогулка 👣 со мной — это общение с местным жителем, соседом и другом, который поможет составить первое впечатление о городе.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость. Везде возможна оплата картой.
Начало и место завершения
🚩 у часовой башни Яффо
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я всегда любила путешествовать и мечтала испытать себя, пожив далеко от дома. В сентябре 2018 года переехала жить в Израиль. Он не похож ни на одну из известных мне стран. Долгая и запутанная история, очень много несовместимого: несколько религий, светское население, стартапы и технологии, деревни и пустыни, море, горы, даже леса и горнолыжный курорт. Я люблю рассказывать про Израиль, очень радуюсь гостям и с удовольствием гуляю c путешественниками, ведь Израиль нужно узнавать ногами.
Большое спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось! Гид Галина просто супер! Интересно рассказывает! Ответит на все вопросы! Всем рекомендую!!!
Ольга
26 декабря 2019
Экскурсией очень довольны. У Галины красивый слог, логичное изложение, глубокие выводы. Многое поняли о еврейском народе. Галина - один из лучших экскурсоводов, которых мы когда-либо встречали. Рекомендуем, если вам интересны культурология и религиоведение.
Наталия
28 ноября 2019
Очень рады, что попали на экскурсию к Галине! Классная прогулка по Тель-Авиву-Яффо, интересные места, новые факты, которых мы не знали! Дружеская атмосфера и позитив! Мы ушли довольные в прекрасном настроении!
Гульнара
14 ноября 2019
Гармоничная экскурсия, со всеми историческими подробностями, интересными фактами. Время пролетело легко и незаметно, остались прекрасные воспоминания о красивом городе.
Елена
8 ноября 2019
Все было очень приятно! Достаточно информации, хороший маршрут! Спасибо!
Anna
7 ноября 2019
Экскурсия была супер. 5 звезд. Highly recommended для тех кто еще не знает Тель Авив и хочет увидеть его с лучшей стороны и узнать интересную и увлекательную историю. Благодарим Галину !
Elizaveta
1 ноября 2019
Галина приветливая и открытая. Она хорошо продумала маршрут, нам было очень интересно узнать о Тель-Авиве и истории Израиля в целом. Я рекоммендую эту экскурсию.
Елена
31 октября 2019
Не смотря на дождь, который нас постоянно догонял, Галя приложила все усилия, чтобы заинтересовать и развеселить детей. Спасибо огромное!
Ирина
20 октября 2019
Мы остались в полнейшем восторге от экскурсии с Галиной. Она провела нас по самым интересным местам в городе сопровождая все это рассказами и историями про каждое место, в которым мы были, и про Израиль в целом. Галина - очень харизматичный человек, слушать ее - одно удовоствие! Огромное спасибо!
Лариса
17 октября 2019
Интересная экскурсия! Вечерний Тель-Авив очень красив!
Людмила
16 октября 2019
Гид Галина вложила тёплые эмоции в экскурсию. Неспешно прогулялись по улочкам, послушали интересные рассказы о городе, жителях. Рекомендую.
Светлана
4 октября 2019
Мы увидели Тель-авив совсем с другой стороны и узнали много нового. Мы очень довольны, что выбрали Галину.
Надежда
26 сентября 2019
Замечательная экскурсия, Галина подсказала как добраться до точки встречи, прошли самые интересные места города, совершенно не устав. Было познавательно, гид хорошо ориентируется в истории города и в современных традициях, ответила на всевозможные вопросы и была очень доброжелательна. Спасибо за чудесную экскурсию!
Станислав
22 сентября 2019
13. 09. 2019 Галина провела обзорную-экскурсию по Тель-Авиву. Это была лучшая экскурсия, которую мы когда-либо посещали. Галина лёгкая, отзывчивая, знающая культуру и город. Подсказала все места, которые можно посетить самостоятельно. Если еще раз будем в Израиле, обязательно снова обратимся. Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Анна
19 сентября 2019
Галина ведёт экскурсию по интересным местам, которые сами бы не нашли, рассказывает просто, понятно и увлекательно. Кроме того помогла нам разобраться с арендой велосипедов. Очень довольны!