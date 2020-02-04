31 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Тель-Авив вчера и сегодня

Тель-Авив — это самый известный и современный город 🏙️ Израиля. Я расскажу интересные факты о его истории 📖 и культуре. Помогу понять менталитет и быт израильтян. А также подскажу, как провести отпуск в Тель-Авиве не только на море 🌊, и покажу свои любимые места. Итак, в программе:

Яффо — вы погуляете по Старому городу, посмотрите на Часовую башню, старую арабскую архитектуру и блошиные рынки.

— вы погуляете по Старому городу, посмотрите на Часовую башню, старую арабскую архитектуру и блошиные рынки. Квартал удачи — в центре Яффо есть 12 улиц, названных в честь знаков зодиаков. Вы найдете улицы, соответствующие вашему гороскопу, и загадаете там желание.

— в центре Яффо есть 12 улиц, названных в честь знаков зодиаков. Вы найдете улицы, соответствующие вашему гороскопу, и загадаете там желание. Портовая набережная — вы пройдетесь вдоль моря, понаблюдаете за ожидающими улова рыбаков приморскими кошками и, при желании, купите креветок в ангаре яффского порта.

— вы пройдетесь вдоль моря, понаблюдаете за ожидающими улова рыбаков приморскими кошками и, при желании, купите креветок в ангаре яффского порта. Старая станция поезда — вы увидите первую железнодорожную станцию, соединявшую Яффо и Иерусалим и узнаёте, как она получила вторую жизнь.

— вы увидите первую железнодорожную станцию, соединявшую Яффо и Иерусалим и узнаёте, как она получила вторую жизнь. Неве Цедек — мы поблуждаем уютными улочками красивого и тихого исторического района с малоэтажными домами, элитными галереями и дорогими ресторанами.

— мы поблуждаем уютными улочками красивого и тихого исторического района с малоэтажными домами, элитными галереями и дорогими ресторанами. Бульвар Ротшильда — первый и центральный бульвар Тель-Авива длиной в несколько километров. Мы пройдем его часть, а я расскажу, как зарождался Тель-Авив и чем он живет сейчас.

— первый и центральный бульвар Тель-Авива длиной в несколько километров. Мы пройдем его часть, а я расскажу, как зарождался Тель-Авив и чем он живет сейчас. Музей независимости — вы увидите здание, где была провозглашена независимость Израиля в 1948 году. Это самое важное место в стране, где я обязательно поделюсь историей возникновения государства.

Кому подойдет экскурсия

Любителям неформальных прогулок и тем, кому интересна история и современность города. Для меня главное в путешествии — в свободном темпе блуждать по улицам и смотреть по сторонам. Я не сторонник музейных экскурсий. Прогулка 👣 со мной — это общение с местным жителем, соседом и другом, который поможет составить первое впечатление о городе.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость. Везде возможна оплата картой.