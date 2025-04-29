Ю Юлия Очень приятно и с пользой прогулялись с Галиной по Тель-Авиву. Темп неторопливый, рассказ подробный, много интересной информации.

Благодарны Галине и за оперативность с ответом. Утром написали запрос, а во второй половине дня уже встретились и пошли знакомиться с городом.

На любой свой вопрос получали развернутый ответ.

Для первой прогулки и знакомства с городом отличный формат и знающий, открытый к общкнию гид.

Еще раз спасибо!

Николай Все хорошо

А Аркадий Гали не смогла провести экскурсию, её заменила Елена. Всё было великолепно, познавательно и интересно.

O Oxana Интересная экскурсия и чудесный экскурсовод!

Ирина Это была экскурсия по современной части Тель-Авива.

Галина - профессиональный гид, отличный рассказчик, интересный собеседник и очень душевный человек. Экскурсией очень довольна: продуманный маршрут, интересные исторические факты.

Галина очень помогла в практических вопросах: с магазинами, подарками, кафе, банками. Рекомендую!

Л Лариса Галина отлично проводит экскурсию, подробно отвечает на любой заданный вопрос, подстраивается под ваши интересы. Умело чередует библейские сюжеты и недавнюю историю. Галина очень эрудированный человек с грамотной речью, всё очень интересно, время экскурсии проходит незаметно. Без сомнения рекомендую, вам понравится.

О Олег Все отлично

И Инга Нам очень очень понравилась экскурсия с Галиной. Было интересно и не скучно:) узнали много нового и интересного, маршрут был очень нестандартный что тоже очень порадовало. Спасибо большое 🙏

Виктор Очень интересно погуляли по Сердцу Города с Галей.

Чего и вам советую.