Тель-Авив, известный как "первый израильский стартап", приглашает вас на индивидуальную экскурсию.
Вы увидите первые дома, скрытые в тени современных небоскребов, и узнаете, почему город называют "холмом весны".
Прогулка охватит ключевые достопримечательности, такие как мозаичный фонтан Нахума Гутмана, башня Шалом Меир и бульвар Ротшильда. Также вас ждут рассказы о местной кухне и советы по лучшим местам для дегустации
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная история города
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🍽️ Гастрономические открытия
- 🎭 Культурные достопримечательности
- 🛍️ Аутентичные рынки
- 🎨 Искусство и культура
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мозаичный фонтан Нахума Гутмана
- Башня Шалом Меир
- Дом Акивы Арье Вайса
- Бульвар Ротшильда
- Рынок Кармель
- Театр Абима
- Площадь культуры
- Израильская филармония
Описание экскурсии
Город на песчаных дюнах: не спеша по Тель-Авиву и о нём
Кто, как и зачем создал город? Откуда приехали первые жители, на каком языке говорили, о чем мечтали? Почему Тель-Авив называют «холмом весны»? Об этом вы узнаете на нашей насыщенной прогулке, которая охватит любопытные достопримечательности города:
- Мозаичный фонтан Нахума Гутмана, на котором вы сможете проследить историю Тель-Авива.
- Башню Шалом Меир — первый небоскреб, оснащённый по последнему слову техники. В своё время он потряс жителей масштабом и необычным обликом. Удивит вас и башня, но уже своей историей.
- Дом Акивы Арье Вайса, одна из первых построек Тель Авива.
- Бульвар Ротшильда, на котором вы увидите памятник основателям города и дом первого мэра Дизенгофа.
- Рынок Кармель — аутентичный восточный базар. Достопримечательность, которая приблизит вас к пониманию души Тель-Авива!
- Театр Абима, история которого началась задолго до момента независимости города.
А также Площадь культуры и Израильскую филармонию. Во время прогулки я расскажу о популярных блюдах Израиля, дам рекомендации о том, где лучше попробовать уличную кухню, и посоветую интересные кофейни и места с самым вкусным мороженым Израиля!
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gali — ваш гид в Тель-Авиве
Провёл экскурсии для 730 туристов
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 апр 2025
Очень приятно и с пользой прогулялись с Галиной по Тель-Авиву. Темп неторопливый, рассказ подробный, много интересной информации.
Благодарны Галине и за оперативность с ответом. Утром написали запрос, а во второй половине дня уже встретились и пошли знакомиться с городом.
На любой свой вопрос получали развернутый ответ.
Для первой прогулки и знакомства с городом отличный формат и знающий, открытый к общкнию гид.
Еще раз спасибо!
Николай
10 мар 2025
Все хорошо
А
Аркадий
23 янв 2025
Гали не смогла провести экскурсию, её заменила Елена. Всё было великолепно, познавательно и интересно.
O
Oxana
16 сен 2024
Интересная экскурсия и чудесный экскурсовод!
Ирина
18 июл 2023
Это была экскурсия по современной части Тель-Авива.
Галина - профессиональный гид, отличный рассказчик, интересный собеседник и очень душевный человек. Экскурсией очень довольна: продуманный маршрут, интересные исторические факты.
Галина очень помогла в практических вопросах: с магазинами, подарками, кафе, банками. Рекомендую!
Л
Лариса
19 мая 2023
Галина отлично проводит экскурсию, подробно отвечает на любой заданный вопрос, подстраивается под ваши интересы. Умело чередует библейские сюжеты и недавнюю историю. Галина очень эрудированный человек с грамотной речью, всё очень интересно, время экскурсии проходит незаметно. Без сомнения рекомендую, вам понравится.
О
Олег
3 мая 2023
Все отлично
И
Инга
29 апр 2023
Нам очень очень понравилась экскурсия с Галиной. Было интересно и не скучно:) узнали много нового и интересного, маршрут был очень нестандартный что тоже очень порадовало. Спасибо большое 🙏
Виктор
10 ноя 2022
Очень интересно погуляли по Сердцу Города с Галей.
Чего и вам советую.
А
Алла
9 ноя 2019
Большое спасибо Гале за увлекательную и познавательную прогулку по улицам Тель-Авива. Мы прошли по стопам первых поселенцев и увидели, как воплотились в реальность их самые смелые мечты. Галя ответила на все возникшие вопросы об истории и жизни современного города. Совсем не хотелось расставаться после экскурсии, общение с Галей было очень приятным и непринужденным.
