6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тель-Авив - это город, где Восток и Запад сливаются в едином ритме.Здесь вас ждут пляжи Средиземного моря, знаменитый «Белый город» с его уникальной архитектурой и древний Яффо с его базарами.

Прогулка по бульвару Ротшильда подарит незабываемые впечатления. Для тех, кто хочет узнать город изнутри, доступны нетуристические кафе и клубы. Экскурсия подходит для всех возрастов, включая семьи с детьми, и проходит по тенистым улочкам, что делает её комфортной для всех

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я помогу вам понять и почувствовать этот город, покажу, где соединились Восток и Запад, Европа, Азия и Африка. Мы пройдем по маршруту «Белый город», дороге необычайной архитектуры, и прогуляемся по старому городу, где бурлит и клокочет восточный базар. А завершим прогулку на бульваре имени Ротшильда — самому любимому месту отдыха жителей и гостей города.

Если вам интересен нетуристический Тель-Авив, я с удовольствием покажу «город горожан»: кафе и парки, куда не доходят туристы, пабы и клубы, где артисты и публика — друзья, а не деловые партнеры.

Экскурсия в равной мере подходит и людям молодым, и людям старшего возраста, и родителям с детьми. На маршруте нет подъемов и спусков, зато достаточно тенистых улочек и парковых скамеек.