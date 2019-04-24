6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей

Борис
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Борис – ваш гид
Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей.

Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона.

Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди.

Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе.

Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!
200 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Город, который никогда не спит
Город, который никогда не спит

Что вас ожидает

Я помогу вам понять и почувствовать этот город, покажу, где соединились Восток и Запад, Европа, Азия и Африка. Мы пройдем по маршруту «Белый город», дороге необычайной архитектуры, и прогуляемся по старому городу, где бурлит и клокочет восточный базар. А завершим прогулку на бульваре имени Ротшильда — самому любимому месту отдыха жителей и гостей города.

Если вам интересен нетуристический Тель-Авив, я с удовольствием покажу «город горожан»: кафе и парки, куда не доходят туристы, пабы и клубы, где артисты и публика — друзья, а не деловые партнеры.

Экскурсия в равной мере подходит и людям молодым, и людям старшего возраста, и родителям с детьми. На маршруте нет подъемов и спусков, зато достаточно тенистых улочек и парковых скамеек.

Город, который никогда не спит
Город, который никогда не спит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Борис
Борис
Журналист, историк, рассказчик. Живу в Израиле более 20 лет. Более 15 провожу экскурсии по Тель-Авиву и Яффо. Автор многочисленных публикаций о истории и настоящем Тель-Авива. По моим сценариям снято несколько фильмов об этом городе, в том числе российскими и американскими каналами. Влюблен в Тель-Авив и буду рад поделиться с вами этой любовью!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 апреля 2019
Все good.
12 января 2019
Огромное спасибо Борису за экскурсию. Много узнали про историю Тель Авива и Яффы (без огромного количества дат и без перегрузки религиозной тематикой), а также про современную жизнь в Израиле. Борис отвечал на все наши вопросы, дал много полезных лайфхаков - где вкусно поесть, какие места можно самостоятельно посетить, как воспользоваться арендой велосипедов\самокатов, где лучше оказаться, чтобы не скучать в Шабат.
9 января 2019
Мы остались очень довольны экскурсией и гидом, который оказался очень комуникабельным, профессионаьным, отличным расказчиком и, как нам показалось, человеком, влюбленным в этот город.
Илья
6 января 2019
Спасибо Борису за отличную прогулку по Тель - Авиву! Нам очень понравилось - однозначно рекомендуем.
22 октября 2018
Экскурсия была очень интересной , разнообразной , познавательной .рекомендую ее .
13 августа 2018
Очень рекомендуем Бориса!

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