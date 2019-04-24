6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей. Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона. Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди. Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе. Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!

Что вас ожидает

Я помогу вам понять и почувствовать этот город, покажу, где соединились Восток и Запад, Европа, Азия и Африка. Мы пройдем по маршруту «Белый город», дороге необычайной архитектуры, и прогуляемся по старому городу, где бурлит и клокочет восточный базар. А завершим прогулку на бульваре имени Ротшильда — самому любимому месту отдыха жителей и гостей города.

Если вам интересен нетуристический Тель-Авив, я с удовольствием покажу «город горожан»: кафе и парки, куда не доходят туристы, пабы и клубы, где артисты и публика — друзья, а не деловые партнеры.

Экскурсия в равной мере подходит и людям молодым, и людям старшего возраста, и родителям с детьми. На маршруте нет подъемов и спусков, зато достаточно тенистых улочек и парковых скамеек.