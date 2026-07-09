6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тель-Авив - это город, где Восток и Запад сливаются в едином ритме.
Здесь вас ждут пляжи Средиземного моря, знаменитый «Белый город» с его уникальной архитектурой и древний Яффо с его базарами.
Здесь вас ждут пляжи Средиземного моря, знаменитый «Белый город» с его уникальной архитектурой и древний Яффо с его базарами.
7 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ 15 километров пляжей
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌆 Старый город Яффо
- 🛍️ Восточные базары
- 🍽️ Европейская кухня
- 🎉 Ночная жизнь
- 🌳 Тенистые улочки
Что можно увидеть
- Белый город
- Старый город Яффо
- Бульвар Ротшильда
Описание экскурсии
Я помогу вам понять и почувствовать этот город, покажу, где соединились Восток и Запад, Европа, Азия и Африка. Мы пройдем по маршруту «Белый город», дороге необычайной архитектуры, и прогуляемся по старому городу, где бурлит и клокочет восточный базар. А завершим прогулку на бульваре имени Ротшильда — самому любимому месту отдыха жителей и гостей города.
Если вам интересен нетуристический Тель-Авив, я с удовольствием покажу «город горожан»: кафе и парки, куда не доходят туристы, пабы и клубы, где артисты и публика — друзья, а не деловые партнеры.
Экскурсия в равной мере подходит и людям молодым, и людям старшего возраста, и родителям с детьми. На маршруте нет подъемов и спусков, зато достаточно тенистых улочек и парковых скамеек.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провёл экскурсии для 124 туристов
Журналист, историк, рассказчик. Живу в Израиле более 20 лет. Более 15 провожу экскурсии по Тель-Авиву и Яффо. Автор многочисленных публикаций о истории и настоящем Тель-Авива. По моим сценариям снято несколько фильмов об этом городе, в том числе российскими и американскими каналами. Влюблен в Тель-Авив и буду рад поделиться с вами этой любовью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Рекомендую, впечатления и воспоминания, огромное спасибо, до следующей встречи!
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А
Потрясающая экскурсия с Борисом,очень интересно!
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А
Огромное спасибо Борису за экскурсию. Много узнали про историю Тель Авива и Яффы (без огромного количества дат и без перегрузки религиозной тематикой), а также про современную жизнь в Израиле. Борис отвечал на все наши вопросы, дал много полезных лайфхаков - где вкусно поесть, какие места можно самостоятельно посетить, как воспользоваться арендой велосипедов\самокатов, где лучше оказаться, чтобы не скучать в Шабат.
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н
Благодарим Бориса за великолепную экскурсию! 4 часа пролетели незаметно! Удобно, что Борис на большой, комфортабельной машине, забрал нас прямо из дома. Рассказывает очень увлекательно, хорошо знает историю Тел Авива и Израиля, даже детям-подросткам было очень интересно!
Спасибо!
Спасибо!
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Н
Мы остались очень довольны экскурсией и гидом, который оказался очень комуникабельным, профессионаьным, отличным расказчиком и, как нам показалось, человеком, влюбленным в этот город.
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Д
Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
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