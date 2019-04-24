6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я помогу вам понять и почувствовать этот город, покажу, где соединились Восток и Запад, Европа, Азия и Африка. Мы пройдем по маршруту «Белый город», дороге необычайной архитектуры, и прогуляемся по старому городу, где бурлит и клокочет восточный базар. А завершим прогулку на бульваре имени Ротшильда — самому любимому месту отдыха жителей и гостей города.
Если вам интересен нетуристический Тель-Авив, я с удовольствием покажу «город горожан»: кафе и парки, куда не доходят туристы, пабы и клубы, где артисты и публика — друзья, а не деловые партнеры.
Экскурсия в равной мере подходит и людям молодым, и людям старшего возраста, и родителям с детьми. На маршруте нет подъемов и спусков, зато достаточно тенистых улочек и парковых скамеек.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Журналист, историк, рассказчик. Живу в Израиле более 20 лет. Более 15 провожу экскурсии по Тель-Авиву и Яффо. Автор многочисленных публикаций о истории и настоящем Тель-Авива. По моим сценариям снято несколько фильмов об этом городе, в том числе российскими и американскими каналами.
Влюблен в Тель-Авив и буду рад поделиться с вами этой любовью!
Огромное спасибо Борису за экскурсию. Много узнали про историю Тель Авива и Яффы (без огромного количества дат и без перегрузки религиозной тематикой), а также про современную жизнь в Израиле. Борис отвечал на все наши вопросы, дал много полезных лайфхаков - где вкусно поесть, какие места можно самостоятельно посетить, как воспользоваться арендой велосипедов\самокатов, где лучше оказаться, чтобы не скучать в Шабат.
Наталья
9 января 2019
Мы остались очень довольны экскурсией и гидом, который оказался очень комуникабельным, профессионаьным, отличным расказчиком и, как нам показалось, человеком, влюбленным в этот город.
Илья
6 января 2019
Спасибо Борису за отличную прогулку по Тель - Авиву! Нам очень понравилось - однозначно рекомендуем.
Полина
22 октября 2018
Экскурсия была очень интересной , разнообразной , познавательной .рекомендую ее .
Город Тель-Авив—Яффо откроется вам с самой красивой и интересной стороны. Вы выберете один из двух познавательных маршрутов — отправитесь изучать Старый Яффо или удивляться современному Тель-Авиву. В компании профессионального гида узнаете об истоках города и поймете, как пустыня превратилась в мегаполис с садами и небоскребами. Многослойность истории, мифы, религиозные сюжеты, сегодняшние реалии и необычная архитектура — вы охватите все главное в Тель-Авиве.
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри. Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города
Яффо — город загадок: каждый раз, гуляя по его улочкам, вы можете обнаружить что-то новое. Я изучила его тайны и с радостью поделюсь с вами находками. Проведу по каменным лабиринтам, покажу необычные здания и места, познакомлю с традициями и расскажу о местной кухне в старом шумном порту.
Тель-Авив от исторического центра до хипстерского квартала и неизведанные уголки древнего города
Пешая прогулка по Тель-Авиву и его родителю — Яффо — это лучший способ исследовать эти места. Я покажу туристические и секретные места двух городов и открою их истории. Вы узнаете, где находится американская колония и что делал русский барон в наших палестинах. Прочувствуете прошлое и современность израильской земли.
Узнать историю 4000-летнего города, увидеть скалу, где спасли Андромеду, и первый еврейский квартал
Яффо настолько стар, что знакомство с его историей может затянуться на месяцы и годы. Но вы разберётесь в разных эпохах, увидев яркие достопримечательности города и места, о которых слагались легенды. Зайдёте в музеи-мастерские, прогуляетесь по Мосту желаний и окажетесь в современной части Яффо, не менее интересной, чем старая!
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий. Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.