Наш маршрут будет проходить по историческому центру города. Мы пройдемся по самым “зеленым” местам, я покажу экзотические и декоративные растения, расскажу про самые старые деревья. Вы увидите укромные уголки центрального района, куда не заглядывают туристы. Я раскрою вам секреты боковых улочек и аллей. Вы познакомитесь с экзотическими растениями, привезенными в нашу страну со всех уголков света, и узнаете, как и по какой причине они появились в городе. Я покажу экологические бассейны с кувшинками и лотосами, вы узнаете историю самого старого дерева Тель-Авива и с какой целью в город из Палестины были доставлены эвкалипты. После этой экскурсии вы, совершенно точно, по-новому взглянете на Тель-Авив.
Начало маршрута — на бульваре Ротшильда. Бульвар Ротшильда — центральный бульвар исторического центра города, любимое место прогулок местных жителей и туристов. Бульвар засажен огромными фикусами, воздушные корни которых придают стволам причудливые очертания. Маршрут проходит по боковым улочкам центра города и оканчивается на площади возле театра А-Бима, одного из первых театров Палестины, созданного учениками Вахтангова.
Экскурсия пешая, маршрут несложный, с возможностью присесть и передохнуть.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gali — ваш гид в Тель-Авиве
Провёл экскурсии для 730 туристов
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.
A
Alex
3 сен 2023
Начало во время, без опозданий. Продолжительность соответствует заявленной. Материал качественный и во многом необычный. Подача материала естественная, не заученная по скрипту.
Е
Евгения
25 июл 2022
Удивительные деревья в удивительных местах! Рекомендую!
Александра
24 апр 2018
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Галине! Очень доброжелательно и охотно отвечала на все вопросы. Помимо ботанической составляющей, было интересно рассказано о Тель-Авиве, его жителях и местечках, в которые мы бы никогда сами не заглянули.