Тель-Авив - это не только бизнес-столица и белый город, но и место, где можно насладиться уникальной ботанической атмосферой.История озеленения города начинается с первых поселенцев, стремившихся превратить пустыню в цветущий сад.На

этой экскурсии участники смогут увидеть экзотические растения, привезённые со всего мира, и узнать о старейших деревьях города. Прогулка по бульвару Ротшильда и боковым улочкам откроет секреты зелёных уголков, которые редко посещают туристы

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа

Наш маршрут будет проходить по историческому центру города. Мы пройдемся по самым “зеленым” местам, я покажу экзотические и декоративные растения, расскажу про самые старые деревья. Вы увидите укромные уголки центрального района, куда не заглядывают туристы. Я раскрою вам секреты боковых улочек и аллей. Вы познакомитесь с экзотическими растениями, привезенными в нашу страну со всех уголков света, и узнаете, как и по какой причине они появились в городе. Я покажу экологические бассейны с кувшинками и лотосами, вы узнаете историю самого старого дерева Тель-Авива и с какой целью в город из Палестины были доставлены эвкалипты. После этой экскурсии вы, совершенно точно, по-новому взглянете на Тель-Авив.

Начало маршрута — на бульваре Ротшильда. Бульвар Ротшильда — центральный бульвар исторического центра города, любимое место прогулок местных жителей и туристов. Бульвар засажен огромными фикусами, воздушные корни которых придают стволам причудливые очертания. Маршрут проходит по боковым улочкам центра города и оканчивается на площади возле театра А-Бима, одного из первых театров Палестины, созданного учениками Вахтангова.

Экскурсия пешая, маршрут несложный, с возможностью присесть и передохнуть.