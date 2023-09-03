Мои заказы

Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города

Откройте для себя зелёные тайны Тель-Авива! Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными растениями ждут вас
Тель-Авив - это не только бизнес-столица и белый город, но и место, где можно насладиться уникальной ботанической атмосферой.

История озеленения города начинается с первых поселенцев, стремившихся превратить пустыню в цветущий сад.

На
читать дальше

этой экскурсии участники смогут увидеть экзотические растения, привезённые со всего мира, и узнать о старейших деревьях города.

Прогулка по бульвару Ротшильда и боковым улочкам откроет секреты зелёных уголков, которые редко посещают туристы

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные растения со всего мира
  • 🏙 Прогулка по историческому центру
  • 🌳 Узнайте историю старейших деревьев
  • 🌺 Экологические бассейны с кувшинками
  • 🎭 Завершение у театра А-Бима
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города© Gali
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города© Gali
Что можно увидеть

  • Бульвар Ротшильда
  • Театр А-Бима

Описание экскурсии

Программа

Наш маршрут будет проходить по историческому центру города. Мы пройдемся по самым “зеленым” местам, я покажу экзотические и декоративные растения, расскажу про самые старые деревья. Вы увидите укромные уголки центрального района, куда не заглядывают туристы. Я раскрою вам секреты боковых улочек и аллей. Вы познакомитесь с экзотическими растениями, привезенными в нашу страну со всех уголков света, и узнаете, как и по какой причине они появились в городе. Я покажу экологические бассейны с кувшинками и лотосами, вы узнаете историю самого старого дерева Тель-Авива и с какой целью в город из Палестины были доставлены эвкалипты. После этой экскурсии вы, совершенно точно, по-новому взглянете на Тель-Авив.

Начало маршрута — на бульваре Ротшильда. Бульвар Ротшильда — центральный бульвар исторического центра города, любимое место прогулок местных жителей и туристов. Бульвар засажен огромными фикусами, воздушные корни которых придают стволам причудливые очертания. Маршрут проходит по боковым улочкам центра города и оканчивается на площади возле театра А-Бима, одного из первых театров Палестины, созданного учениками Вахтангова.

Экскурсия пешая, маршрут несложный, с возможностью присесть и передохнуть.

Gali
Gali — ваш гид в Тель-Авиве
Провёл экскурсии для 730 туристов
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
Alex
3 сен 2023
Начало во время, без опозданий. Продолжительность соответствует заявленной. Материал качественный и во многом необычный. Подача материала естественная, не заученная по скрипту.
Е
Евгения
25 июл 2022
Удивительные деревья в удивительных местах! Рекомендую!
Александра
Александра
24 апр 2018
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Галине! Очень доброжелательно и охотно отвечала на все вопросы. Помимо ботанической составляющей, было интересно рассказано о Тель-Авиве, его жителях и местечках, в которые мы бы никогда сами не заглянули.

