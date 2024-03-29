Обзорные и познавательные экскурсии Тель-Авива

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €62. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полюбить настоящий Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
«Главное помнить: куда бы вы ни пошли, вы почувствуете дух необыкновенно независимого города — со своей непростой историей, дружелюбным народом и множеством счастливых шансов и возможностей на каждом шагу»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 129 за всё до 10 чел.
Тайны старого Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
«Яффо настолько стар, что знакомство с его историей может затянуться на месяцы и годы»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Тель-Авив с ветерком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
257 за всё до 10 чел.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Иерусалим Иисуса Христа: путешествие от Ветхого Завета к Евангелиям
Посетите ключевые святыни Иерусалима, следуя путем Иисуса Христа и его апостолов, от Яффо до Золотого Иерусалима
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия: Тель-Авив - Яффо
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
«Тель-Авив и его окрестности — знакомство с достопримечательностями»
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
62 за человека
Знакомьтесь, Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
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    ясно представить себе, с чего начинался город и как развивался. Много нового узнала о характере и менталитете местных жителей, а это, как мне кажется, - самое главное, чтобы хоть немного почувствовать, погрузиться в жизнь страны. Спасибо, Лёка! 🫶

  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Тель-Авив с ветерком
    Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
  • С
    Светлана
    27 марта 2023
    Тайны старого Яффо
    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
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    знания истории и прекрасное изложение фактов. Ольга легко и просто подстраивалась под наши интересы и нужды и по времени и по материалу. Показала нам и современные интересные уголки Тель-Авива по пути через исторические места. Также очень интересны и познавательны были 2 экскурсии по Иерусалиму. Количество интересной информации которой Ольга делится не передать словами. Почти три недели спустя все новые и новые факты всплывают в памяти. Очень рекомендуем послушать ее экскурсии даже если вы живете в Израиле, а не туристы как мы. Большое спасибо Ольга!

    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2023
    Тайны старого Яффо
    Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
  • Н
    Наталья
    14 января 2023
    Тайны старого Яффо
    Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2022
    Тель-Авив с ветерком
    Огромная благодарность Косте от нас с сыном за прекрасную экскурсию! Мы хоть и небольшая, но непростая группа, поскольку наши интересы абсолютно
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    полярны. И это, наверное, непростая задача — сделать индивидуальную экскурсию интересной для таких разных людей. Константин с этой задачей прекрасно справился. Думаю, это и есть мастерство. Ну и немножко магии)) Мы прекрасно провели время, узнали многое от истории до современной культуры, кое-что из жизни библейских растений, и даже получили небольшой список рекомендованной литературы! И еще - очень толковые рекомендации насчет дальнейшей программы, к которой не знали, как подступиться (когда у всех разные пожелания, разный режим, и плюс ко всему дефицит времени). В общем, день удался. Спасибо, Костя!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 62 до 500. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Тель-Авива нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тель-Авиве много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля на русском языке
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