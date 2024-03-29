1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
«Главное помнить: куда бы вы ни пошли, вы почувствуете дух необыкновенно независимого города — со своей непростой историей, дружелюбным народом и множеством счастливых шансов и возможностей на каждом шагу»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
«Яффо настолько стар, что знакомство с его историей может затянуться на месяцы и годы»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим Иисуса Христа: путешествие от Ветхого Завета к Евангелиям
Посетите ключевые святыни Иерусалима, следуя путем Иисуса Христа и его апостолов, от Яффо до Золотого Иерусалима
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
«Тель-Авив и его окрестности — знакомство с достопримечательностями»
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
€62 за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 марта 2024Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
- ООльга26 марта 2024Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
- ООльга17 марта 2024Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
- ИИлья27 ноября 2023Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
- ССветлана27 марта 2023Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
- ВВячеслав4 февраля 2023Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
- ННаталья14 января 2023Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.
- ААнастасия23 мая 2022Огромная благодарность Косте от нас с сыном за прекрасную экскурсию! Мы хоть и небольшая, но непростая группа, поскольку наши интересы абсолютно
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
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