Полезная информация о Кабо-Верде
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Флаг Кабо-Верде
|Название
|Кабо-Верде
|Эмодзи флаг
|🇨🇻
|Полное название
|Республика Кабо-Верде
|По-английски
|Cape Verde
|Столица
|Прая
|Города
|Список городов
|Валюта
|cve
|Площадь
|4 033 км²
|Население
|538 535 чел.
|Телефонный код
|+238
|Код ISO
|CV
|Основной домен
|.CV
Где находится Кабо-Верде на карте
Кабо-Верде