Всё о Кабо-Верде

Полезная информация о Кабо-Верде

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Флаг Кабо-Верде
Флаг Кабо-Верде
НазваниеКабо-Верде
Эмодзи флаг🇨🇻
Полное названиеРеспублика Кабо-Верде
По-английскиCape Verde
СтолицаПрая
ГородаСписок городов
Валютаcve
Площадь4 033 км²
Население538 535 чел.
Телефонный код+238
Код ISOCV
Основной домен.CV

Где находится Кабо-Верде на карте

Кабо-Верде фото страны
Кабо-Верде

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