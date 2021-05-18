Полезная информация о Прой
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Местное время в Прой
18:3438
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇻 Кабо-Верде
|Название города
|Прая
|По-английски
|Praia
|Это столица
|Прая является столицей Кабо-Верде
|Население города
|113 364 чел.
|Аэропорт
|Прая RAI
|Часовой пояс
|Atlantic/Cape_Verde
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря
Где находится Прая на карте
Прая