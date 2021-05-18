Полезная информация о Прой

Что нужно знать о Прой: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Прая, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Прой
18:3438
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇻 Кабо-Верде
Название городаПрая
По-английскиPraia
Это столицаПрая является столицей Кабо-Верде
Население города113 364 чел.
АэропортПрая RAI
Часовой поясAtlantic/Cape_Verde
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Прая на карте

Прая фото города
Прая

Когда лучше лететь в Прую

Расписание авиа-рейсов