Всё о Баттамбанге

Полезная информация о Баттамбанге

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Местное время в Баттамбанге
01:0240
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇭 Камбоджа
Название городаБаттамбанг
По-английскиBattambang
Столица регионаБаттамбанг является столицей региона
Население города150 444 чел.
АэропортБаттамбанг BBM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Phnom_Penh
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Баттамбанг на карте

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