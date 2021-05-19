Полезная информация о Баттамбанге
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Местное время в Баттамбанге
01:0240
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇭 Камбоджа
|Название города
|Баттамбанг
|По-английски
|Battambang
|Столица региона
|Баттамбанг является столицей региона
|Население города
|150 444 чел.
|Аэропорт
|Баттамбанг BBM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Phnom_Penh
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря