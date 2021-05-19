Полезная информация о Кампот

Что нужно знать о Кампот: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампот
01:0246
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇭 Камбоджа
Название городаКампот
По-английскиKampot
Столица регионаКампот является столицей региона
Население города22 691 чел.
АэропортКампот KMT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Phnom_Penh
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Кампот на карте