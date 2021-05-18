Полезная информация о Бафуссаме
Что нужно знать о Бафуссаме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бафуссаме
19:0309
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇲 Камерун
|Название города
|Бафуссама
|По-английски
|Bafoussam
|Столица региона
|Бафуссама является столицей региона
|Население города
|290 768 чел.
|Аэропорт
|Bafoussam BFX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Douala
|Средняя высота
|1 438 м. от уровня моря