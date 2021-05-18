Всё о Бафуссаме

Полезная информация о Бафуссаме

Что нужно знать о Бафуссаме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бафуссаме
19:0309
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаБафуссама
По-английскиBafoussam
Столица регионаБафуссама является столицей региона
Население города290 768 чел.
АэропортBafoussam BFX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота1 438 м. от уровня моря

Где находится Бафуссама на карте