Полезная информация о Камеруне
Что нужно знать о Камеруне: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Камеруна
|Название
|Камерун
|Эмодзи флаг
|🇨🇲
|Полное название
|Республика Камерун
|По-английски
|Cameroon
|Столица
|Яунде
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Центральная Африка)
|Площадь
|475 440 км²
|Население
|23 924 000 чел.
|Телефонный код
|+237
|Код ISO
|CM
|Основной домен
|.CM
|Соседние страны
|🇬🇦 Габон🇳🇬 Нигерия🇨🇫 ЦАР🇹🇩 Чад🇬🇶 Экваториальная Гвинея Конго
Где находится Камерун на карте
Камерун