Всё о Камеруне

Полезная информация о Камеруне

Что нужно знать о Камеруне: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Камеруна
Флаг Камеруна
НазваниеКамерун
Эмодзи флаг🇨🇲
Полное названиеРеспублика Камерун
По-английскиCameroon
СтолицаЯунде
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Центральная Африка)
Площадь475 440 км²
Население23 924 000 чел.
Телефонный код+237
Код ISOCM
Основной домен.CM
Соседние страны🇬🇦 Габон🇳🇬 Нигерия🇨🇫 ЦАР🇹🇩 Чад🇬🇶 Экваториальная Гвинея Конго

Где находится Камерун на карте

Камерун фото страны
Камерун

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