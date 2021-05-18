Полезная информация о Бамендах
Что нужно знать о Бамендах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бамендах
19:0315
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇲 Камерун
|Название города
|Баменды
|По-английски
|Bamenda
|Столица региона
|Баменды является столицей региона
|Население города
|393 835 чел.
|Аэропорт
|Bamenda BPC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Douala
|Средняя высота
|1 258 м. от уровня моря