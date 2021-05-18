Всё о Бамендах

Полезная информация о Бамендах

Что нужно знать о Бамендах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бамендах
19:0315
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаБаменды
По-английскиBamenda
Столица регионаБаменды является столицей региона
Население города393 835 чел.
АэропортBamenda BPC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота1 258 м. от уровня моря

Где находятся Баменды на карте