Полезная информация о Дуале

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Местное время в Дуале
20:3450
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаДуала
По-английскиDouala
Столица регионаДуала является столицей региона
Население города1 338 082 чел.
АэропортДуала DLA
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Дуала на карте

Дуала фото города
Дуала

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