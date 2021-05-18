Полезная информация о Дуале
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Местное время в Дуале
20:3450
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇲 Камерун
|Название города
|Дуала
|По-английски
|Douala
|Столица региона
|Дуала является столицей региона
|Население города
|1 338 082 чел.
|Аэропорт
|Дуала DLA
|Часовой пояс
|Africa/Douala
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Дуала на карте
Дуала