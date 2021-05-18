Полезная информация о Гаруе

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Местное время в Гаруе
20:3456
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаГаруа
По-английскиGaroua
Столица регионаГаруа является столицей региона
Население города436 899 чел.
АэропортГаруа GOU
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота199 м. от уровня моря

Где находится Гаруа на карте

Гаруа фото города
Гаруа

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