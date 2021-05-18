Полезная информация о Гаруе
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Местное время в Гаруе
20:3456
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇲 Камерун
|Название города
|Гаруа
|По-английски
|Garoua
|Столица региона
|Гаруа является столицей региона
|Население города
|436 899 чел.
|Аэропорт
|Гаруа GOU
|Часовой пояс
|Africa/Douala
|Средняя высота
|199 м. от уровня моря
Где находится Гаруа на карте
Гаруа