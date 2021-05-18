Полезная информация о Маруе
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Местное время в Маруе
19:0332
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇲 Камерун
|Название города
|Маруа
|По-английски
|Maroua
|Столица региона
|Маруа является столицей региона
|Население города
|319 941 чел.
|Аэропорт
|Salam MVR
|Часовой пояс
|Africa/Douala
|Средняя высота
|406 м. от уровня моря
Где находится Маруа на карте
Маруа