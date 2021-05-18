Полезная информация о Маруе

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Местное время в Маруе
19:0332
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаМаруа
По-английскиMaroua
Столица регионаМаруа является столицей региона
Население города319 941 чел.
АэропортSalam MVR
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота406 м. от уровня моря

Где находится Маруа на карте

Маруа фото города
Маруа

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