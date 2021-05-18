Всё о Нгаундере

Полезная информация о Нгаундере

Что нужно знать о Нгаундере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нгаундере
19:0338
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаНгаундере
По-английскиNgaoundere
Столица регионаНгаундере является столицей региона
Население города231 357 чел.
АэропортНгаундере NGE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота1 128 м. от уровня моря

Где находится Нгаундере на карте