Всё о Нконгсамбе

Полезная информация о Нконгсамбе

Что нужно знать о Нконгсамбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нконгсамбе
20:3502
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаНконгсамба
По-английскиNkongsamba
Население города117 063 чел.
АэропортNkongsamba NKS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота844 м. от уровня моря

Где находится Нконгсамба на карте