Полезная информация о Яунде
Что нужно знать о Яунде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Яунде
19:0349
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇲 Камерун
|Название города
|Яунде
|По-английски
|Yaounde
|Это столица
|Яунде является столицей Камеруна
|Население города
|1 299 369 чел.
|Аэропорт
|Yaoundé BTA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Douala
|Средняя высота
|726 м. от уровня моря