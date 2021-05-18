Полезная информация о Яунде

Что нужно знать о Яунде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Яунде
19:0349
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇲 Камерун
Название городаЯунде
По-английскиYaounde
Это столицаЯунде является столицей Камеруна
Население города1 299 369 чел.
АэропортYaoundé BTA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Douala
Средняя высота726 м. от уровня моря

Где находится Яунде на карте