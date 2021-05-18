Полезная информация об Эдмонтоне
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Местное время в Эдмонтоне
12:0407
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Эдмонтон
|По-английски
|Edmonton
|Столица региона
|Эдмонтон является столицей региона
|Население города
|712 391 чел.
|Аэропорты
|Edmonton City Centre (Blatchford Field) Airport YXD, Namao Field YED, Эдмонтон YEG
|Часовой пояс
|America/Edmonton
|Средняя высота
|610 м. от уровня моря
Где находится Эдмонтон на карте
Эдмонтон