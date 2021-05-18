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Полезная информация об Эдмонтоне

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Местное время в Эдмонтоне
12:0407
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаЭдмонтон
По-английскиEdmonton
Столица регионаЭдмонтон является столицей региона
Население города712 391 чел.
АэропортыEdmonton City Centre (Blatchford Field) Airport YXD, Namao Field YED, Эдмонтон YEG
Часовой поясAmerica/Edmonton
Средняя высота610 м. от уровня моря

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